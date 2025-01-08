34 Türk Teknoloji Girişimi CES 2025'te Dünyaya Tanıtıldı

CES 2025'te Türk Startuplar Fırtınası

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Consumer Electronic Show (CES 2025), 34 Türk teknoloji girişimini dünya sahnesinde tanıttı. 7-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen uluslararası fuara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve diğer 4 Kalkınma Ajansı’nın işbirliğiyle katılan girişimler, dikkat çekici inovasyonlar sergiliyor.

Yenilikçi Ürünlerle Dikkat Çektiler

150'den fazla ülkeden teknoloji şirketlerinin katıldığı fuarda, Türk startuplar, yapay zeka destekli dijital ikiz inşaat yönetim platformlarından karbon emisyonlarını yeşil yakıtlara dönüştüren teknolojik ürünlere kadar geniş bir yelpazede yenilikçi çözümleri ile öne çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü’nün katılımıyla açılışı yapılan Türkiye Turcorn Pavilyonu büyük ilgi görüyor.

Sürdürülebilir Teknolojiler ve İlginç Projeler

Fuarda, sürdürülebilir moda alanında mantar tabanlı malzemeler kullanan girişimler, atık lastikleri enerji depolama teknolojilerinde kullanılabilir hale getiren inovasyonlar, ve mikro kapsülleme teknolojileri geliştirerek sürdürülebilir biyopestisitler sunan projeler dikkat çekiyor.

Çocuklar için STEM Oyunları

Ayrıca, çocuklar için bilim ve sürdürülebilirlik odaklı STEM oyuncakları ile geliştirilen yaratıcı projeler, Türkiye’nin teknoloji alanındaki inovasyon gücünü dünya genelinde tanıtıyor.

Küresel Etkileşim İmkanları

CES 2025 Türkiye Turcorn Pavilyonu'nda yer alan girişimler, dijital sağlık, artırılmış gerçeklik, robotik gibi çeşitli teknoloji kategorilerinde yenilikçi ürünler sunarak global ilgi topladı. Türk startupları, fuar boyunca potansiyel müşterilerle birebir görüşme yapma fırsatı bulacak ve sektör liderleri ile bağlantılar kurarak yeni iş fırsatları yaratma olanağına sahip olacak.

Yatırımcılarla Etkileşim Fırsatları

Girişimciler, uluslararası düzeyde iş birlikleri ve stratejik ortaklıklar kurmak için yatırımcılarla görüşmeler yapma şansı elde edecekler. Türk Hava Yolları, CES 2025 Türkiye Heyeti’ne özel bir sponsorluk anlaşması ile katılımcılara indirimli bilet sunarak Türk girişimcilerini destekliyor.

Bu destek aracılığıyla, Türk teknoloji girişimcilerinin global başarı hikayeleri yazmalarına olanak tanınması hedefleniyor.

"Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı" kapsamında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Consumer Electronic Show'a (CES 2025) katılmaya hak kazanan 34 Türk teknoloji girişimi dünya sahnesine çıktı.

"Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı" kapsamında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Consumer Electronic Show'a (CES 2025) katılmaya hak kazanan 34 Türk teknoloji girişimi dünya sahnesine çıktı.