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  3. 36 ay sonra bu ilk kez oluyor! Araba almak isteyenlere oh çektiren dönem başladı

36 ay sonra bu ilk kez oluyor! Araba almak isteyenlere oh çektiren dönem başladı

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36 ay sonra bu ilk kez oluyor! Araba almak isteyenlere oh çektiren dönem başladı
Araba alacaklara son dakika açıklaması geldi. Araç piyasasındaki vurgun ve fırsatçığa karşı mücadele artık sonuç gösterirken 3 yıl son indirim dönemi başladığı duyuruldu.

3 yıl sonra sıfır araçlarda ilk defa indirim yapılırken sıfır araçlarda iskonto döneminin başladığını açıkladı. Araç almak isteyenler özellikle son 2 aydır sıfır araç bulmak zorlu hale gelirken artık sıfır araçlara erişim kolay hale gelecek. Bazı bayiler üzerinde araçların satılması için yüzde 3-5 oranında indirimler yapıldı.

Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, tarafından gelen açıklama üzerine bazı araçlarda yüzde 3-5 kadar indirimler yapıldığını görüldü. Uygulama sonrası spekülatif fiyatların önüne geçilmiş durumunda birkaç nedenle talepte azalma olduğu aynı şekilde ikinci elde fiyat artışların durdurulduğu belirtildi. Sıfır araçta yer alan tedarik sorunlarının sayısında azalmasıyla eskisi gibi satılamamakta ya da alıcı bulmamaktadır.

36 ay taksit

SİPARİŞLERİN İPTALİ OLDU

Ertemel, krediye erişimde yaşanan zorlukla talepteki azalmanın önemli nedenlerinden yer aldı. Yönetmenlik etkisiyle ticari maksatlı araç alan bireysel kullanıcıların yeni kayıt dışı ticaret yapanların yüzde 40 oranında siparişlerin iptal ettiği belirtildi. 

Ekonomi
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