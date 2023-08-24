3600 ek gösterge ve zam bekleyenler dikkat! Bakanlık az önce son dakika duyurdu

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının yankıları büyürken, memur maaşları ve 3600 ek göstergeyle ilgili yeni bir umut dalgası yayıldı. Kamu görevlilerinin ve emeklilerin yakından takip ettiği bu gelişmeler, milyonlarca kişinin merak konusu haline geldi. İşte, detaylar ve beklenen gelişmeler...

IŞIKHAN: KAMU GÖREVLİLERİNE 3600 EK GÖSTERGE SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ





Son günlerde, kamuda çalışan memurların maaş zamları üzerine yapılan müzakereler büyük bir ilgiyle izleniyor. Hükümetin 2024 yılının ilk yarısı için önerdiği yüzde 15 zam teklifi memurlar tarafından yeterli bulunmadı. Bu durumda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun devreye girmesi ve zam oranını belirlemesi bekleniyor.

Ancak memur maaşlarıyla sınırlı kalmayan bir diğer önemli konu da 3600 ek gösterge düzenlemesi oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurların uzun süredir beklediği bu düzenlemeye dair çözüm üreteceklerini belirtti. Bakan Işıkhan, "Yetkili konfederasyonla birlikte tüm birinci derece kamu görevlilerine 3600 ek gösterge sağlamak için çalışacağız," açıklamasını yaptı. Ayrıca, görevde yükselme sınavları, hac izinleri ve TOKİ konutları gibi konularda da iyileştirmeler yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Maaş zamları ve ek gösterge düzenlemesi için beklenen bu gelişmelerin yanı sıra, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri de belirleyici olacak. Ağustos ayı anketine göre, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 59,46 olarak belirlendi. Bu enflasyon oranı, toplu sözleşme sürecinde belirlenecek olan zam miktarlarını etkileyecek. Önümüzdeki 6 aylık dönemde açıklanacak enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarındaki artışları netleştirecek.