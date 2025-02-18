4. İzmir Kadın ve İktisat Kongresi başladı: Kadın ve aile politikaları gündemde

4. İzmir Kadın ve İktisat Kongresi Başladı

Bu yıl Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) tarafından "Güçlü Kadınlarla Güçlü Ekonomi" temasıyla düzenlenen 4. İzmir Kadın ve İktisat Kongresi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan Video Mesaj

Kongrede video mesajla katılımcılara seslenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte kadını ve aileyi güçlendiren politikalar üzerine çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Bakan Göktaş, kadın hakları ve eşitliği konusunda son 23 yılda devrim niteliğinde sosyal politikaların hayata geçirildiğini ifade etti.

Kadın-Erkek Eşitliği Vurgusu

Göktaş, Anayasa'nın 10. maddesindeki değişiklikler ile kadının ve erkeğin eşitliğinin güçlendirilmesinin bu gerekli politikaların en önemli adımlarından biri olduğunun altını çizerek, "Bu eşitlik vizyonunu tüm kalkınma planlarımıza yansıttık. 12. Kalkınma Planımız kadınları destekleyen somut adımları içeren önemli bir yol haritasıdır." dedi.

Kadın Girişimcilere Destek

Bakan Göktaş, kadınların iş gücüne tam katılımının sağlanmasının politikalarının ana eksenini oluşturduğunu belirterek kadın girişimcilere e-ticaret desteği verdiklerini, böylece yerel pazarlardan global pazarlara ulaşma fırsatı sunduklarını ifade etti. Ayrıca, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kadınlara yönelik yeni imkanların yaratılacağını duyurdu.

Esnek Çalışma Modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadınların başarılarının Türkiye'yi geleceğe taşıyacak güç olduğuna dair sözlerini anımsatan Göktaş, esnek çalışma modellerinin aktif hale getirilmesi hedeflerinin de bulunduğunu ekledi. Ayrıca, ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebileceği bakım modellerinin de geliştirileceği belirtildi.

Yerel Yöneticilerin Katkıları

İzmir Valisi Süleyman Elban, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumu bir bütün olarak ele aldığını hatırlatarak, Cumhuriyet’in bu şehirdeko temellerinin önemli bir anlayışla atıldığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise kadınların iş hayatında yer almalarının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Kongre, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı ve kadın haklarının önemini vurgulamayı amaçlayarak, yarın sona erecek.