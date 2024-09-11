4. Marmara Kamp & Karavan Fuarı Start Aldı

4. Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı Açıldı

Marintürk İstanbul City Port Pendik'te düzenlenen 4. Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, alternatif tatil ve yaşam konseptlerini sergiliyor.

Fuarda, Anadolu Expo Fuarcılık Genel Müdürü Tamer Karaoğlu, etkinliği duyurdu ve hedeflerinin geçen yıla göre %67 oranında artarak 150 milyon TL'yi aşması olduğunu açıkladı.

Geniş Katılım ve Ürün Çeşitliliği

Geçtiğimiz yıl 100'ün üzerinde karavan ve 200'e yakın tiny house, çadır, otağ gibi ürünlerin sergilendiği fuar, bu yıl daha da genişledi.

600'ün üzerinde imalatçı firmanın katıldığı etkinlikte, çekme karavanlardan motokaravanlara kadar birçok ürün bulunuyor.

Karavan Fiyatları ve İhtiyaçlar

Fuar kapsamında çekme karavanlar 150 bin ila 2 milyon lira aralığında yer alırken, motokaravanların fiyatları 1 milyon ila 12 milyon lira arasında değişiyor.

Karaoğlu, karavan alacaklara bütçelerini iyi organize etmeleri ve ihtiyaçlarını belirlemeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, karavanların güvenlik donanımının önemine dikkat çekti.

Uluslararası Satın Alma Heyetleri

Bu yıl 8 farklı ülkeden satın alma heyetlerinin katılacağını belirten Karaoğlu, fuara olan ilginin arttığını ifade etti.

Satış Sonrası Destek

Tamer Karaoğlu, Türkiye'deki karavan üretim sektörünün satış sonrası destek konusundaki eksikliğine dikkat çekti ve müşterilerin bu konuda dikkatli olmalarını önerdi.

Alternatif tatil ve yaşam imkanı sağlayan ürünlerin sergilendiği 4. Marmara Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı, Marintürk İstanbul City Port Pendik'te başladı. 15 Eylül’de sona erecek fuarda 100’ün üzerinde karavan ve 200 civarında tiny house, çadır, otağ, kamp ve karavan malzemeleri sergilenecek. Anadolu Expo Fuarcılık Genel Müdürü Tamer Karaoğlu, fuarla ilgili açıklamalarda bulundu.