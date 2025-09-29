4. Uluslararası Sigorta Zirvesi Başladı — SEDDK'den Tamamlayıcı Emeklilik Açıklaması

4. Uluslararası Sigorta Zirvesi başladı. SEDDK Başkanı Davut Menteş, tamamlayıcı emekliliğin otomatik katılımın işveren katkısıyla dönüşümü olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:04
4. Uluslararası Sigorta Zirvesi başladı

SEDDK Başkanı Davut Menteş'ten tamamlayıcı emeklilik açıklaması

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamada, tamamlayıcı emekliliğin otomatik katılım sisteminin işveren katkısıyla bir dönüşümü olarak tasarlandığını bildirdi.

- "(Tamamlayıcı emeklilik sistemi) Otomatik katılım sisteminin işveren katkısıyla bir dönüşümü olarak tasarlandı"

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 14. Sigortacılık Haftası kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Sigorta Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

