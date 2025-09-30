4. Uluslararası Sigorta Zirvesi: Emine Feray Sezgin'den Dijital Dönüşüm Vurgusu

SEDDK Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, zirvede dijital dönüşümün sigortacılığın her aşamasına etkisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:05
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, zirvede dijital dönüşümün sektöre yansımalarını değerlendirdi.

"İş yazımından hasar süreçlerine, müşteri ilişkilerinden sigorta sahteciliklerinin önlenmesine kadar sigortacılığın hemen her aşamasında dijital dönüşümün etkilerini görüyoruz."

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından 14....

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından 14. Sigortacılık Haftası kapsamında düzenlenen "4. Uluslararası Sigorta Zirvesi" ikinci gününde devam ediyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, programa katılarak konuşma yaptı.

