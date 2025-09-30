4. Uluslararası Sigorta Zirvesi Sona Erdi: İklim, Afet ve Teknoloji Öne Çıktı

4. Uluslararası Sigorta Zirvesi, ikinci gün sunumları ve kapanış konuşmasıyla sona erdi; iklim, afet, yeni modellemeler ve teknolojiler tartışıldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:13
4. Uluslararası Sigorta Zirvesi Sona Erdi: İklim, Afet ve Teknoloji Öne Çıktı

4. Uluslararası Sigorta Zirvesi Sona Erdi

Kapanış: İklim, Afet ve Teknoloji Odaklı Tartışmalar

4. Uluslararası Sigorta Zirvesi, ikinci gün sunum ve oturumlarının ardından kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Zirvenin son oturumlarında sigortacılık sektöründe iklim ve afet konuları kapsamlı biçimde ele alındı. Katılımcılar, yeni modellemeler ile sektörde kullanılan son teknolojiler üzerine değerlendirmelerde bulundu ve uygulama örneklerini paylaştı.

Oturumlarda, iklim kaynaklı risklerin sigortacılık üzerindeki etkileri ve afet yönetiminde teknolojinin rolü öne çıktı; sektör aktörleri politika ve uyum stratejilerinin önemini vurguladı.

Etkinliğin kapanış notları ve öne çıkan tartışmalar Anadolu Ajansını

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 14. Sigortacılık Haftası kapsamında Türkiye...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 14. Sigortacılık Haftası kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Sigorta Zirvesi" ikinci gün sunum ve oturumlarının ardından kapanış konuşmasıyla sona erdi. T-Rupt Felaket Modellemesi ve Veri Analitiği Bölümü Direktörü Sinan Akar (ortada), Moody's Insurance Solutions Kıdemli Direktörü Laurent Marescot (sol 2), Ultimate Risk Solutions ve CConsulting İş Geliştirme Müdürü Dario Schiller (sağ 2) ve Gallagher Re Bölüm Direktörü Mehsen Nehmeh (sağda), XPRIMM Publications Yayın Direktörü Daniela Ghetu'nun (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen "InsurTech ve Dijital Dönüşüm: Sigortacılıkta Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Tahmine Dayalı Analitiğin Rolü" başlıklı oturuma katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 14. Sigortacılık Haftası kapsamında Türkiye...

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 2. Çeyrek: KİT ve Özelleştirilecek Kuruluşların Borcu 1,1 Trilyon TL
2
4. Uluslararası Sigorta Zirvesi Sona Erdi: İklim, Afet ve Teknoloji Öne Çıktı
3
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 331 lira 72 kuruş
4
Temmuzda Lisanslı Elektrik Üretimi %2,55 Arttı — Doğal Gaz Santralleri Lider
5
New York Borsası Powell Öncesi Karışık Seyirle Açıldı
6
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 173 bin liraya yükseldi
7
Avro Bölgesi'nde Eylül'de Şirket Faaliyetleri Arttı — Bileşik PMI 16 Ayın Zirvesinde

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar