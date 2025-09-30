4. Uluslararası Sigorta Zirvesi Sona Erdi: İklim, Afet ve Teknoloji Öne Çıktı

4. Uluslararası Sigorta Zirvesi Sona Erdi

Kapanış: İklim, Afet ve Teknoloji Odaklı Tartışmalar

4. Uluslararası Sigorta Zirvesi, ikinci gün sunum ve oturumlarının ardından kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Zirvenin son oturumlarında sigortacılık sektöründe iklim ve afet konuları kapsamlı biçimde ele alındı. Katılımcılar, yeni modellemeler ile sektörde kullanılan son teknolojiler üzerine değerlendirmelerde bulundu ve uygulama örneklerini paylaştı.

Oturumlarda, iklim kaynaklı risklerin sigortacılık üzerindeki etkileri ve afet yönetiminde teknolojinin rolü öne çıktı; sektör aktörleri politika ve uyum stratejilerinin önemini vurguladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 14. Sigortacılık Haftası kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Sigorta Zirvesi" ikinci gün sunum ve oturumlarının ardından kapanış konuşmasıyla sona erdi. T-Rupt Felaket Modellemesi ve Veri Analitiği Bölümü Direktörü Sinan Akar (ortada), Moody's Insurance Solutions Kıdemli Direktörü Laurent Marescot (sol 2), Ultimate Risk Solutions ve CConsulting İş Geliştirme Müdürü Dario Schiller (sağ 2) ve Gallagher Re Bölüm Direktörü Mehsen Nehmeh (sağda), XPRIMM Publications Yayın Direktörü Daniela Ghetu'nun (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirilen "InsurTech ve Dijital Dönüşüm: Sigortacılıkta Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Tahmine Dayalı Analitiğin Rolü" başlıklı oturuma katıldı.