4. Uluslararası Sigorta Zirvesi: Thea Utoft Hoj Jensen Dijital Dönüşümü Vurguladı

4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde Dijital Dönüşüm Mesajı

Thea Utoft Hoj Jensen: Dijital Araçlar Sektörü Yeniden Şekillendiriyor

Thea Utoft Hoj Jensen, Avrupa Sigorta Birliği (Insurance Europe) Direktörü, 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde dijital araçların sigorta sektörünü dönüştürdüğünü belirtti.

Jensen, "Dijital araçlar bizi dönüştürüyor. Bu sayede, sigortacılar olarak riskleri değerlendiriyor, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre ürünleri şekillendiriyor ve tazminat taleplerine cevap veriyoruz."

Avrupa Sigorta Birliği (Insurance Europe) Direktörü Thea Utoft Hoj Jensen'in sözleri, zirvede dijitalleşmenin sektöre etkilerine dair görüşlerin merkezinde yer aldı.

Haber kaynağı: Anadolu Ajansını

Avrupa Sigorta Birliği (Insurance Europe) Direktörü Thea Utoft Hoj Jensen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 14. Sigortacılık Haftası kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Sigorta Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.