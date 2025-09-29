4. Uluslararası Sigorta Zirvesi: Yapay Zeka ve Dijitalleşme Öne Çıktı

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:59
Zirvenin odağında sigortacılığın dijital geleceği ve yapay zekâ vardı

4. Uluslararası Sigorta Zirvesi kapsamında düzenlenen sunum ve oturumlarda, sektörün dönüşümünü belirleyecek konular masaya yatırıldı.

Oturumlarda öncelikle sigorta sektörünün dijitalleşme süreci ele alındı. Uzman konuşmacılar, dijital altyapı, veri yönetimi ve müşteri deneyiminde dijitalleşmenin rolünü değerlendirdi.

Etkinlikte ayrıca yapay zekanın getirdiği fırsatlar ve avantajlar detaylarıyla tartışıldı. Katılımcılar, yapay zekânın risk değerlendirme, hasar yönetimi ve operasyonel verimlilik gibi alanlarda sağlayacağı katkılara vurgu yaptı.

Sunum ve paneller boyunca sektör temsilcileri, teknolojik dönüşümün hem iş modellerini hem de regülasyon beklentilerini nasıl şekillendireceğini konuştu; sigortacılığın dijital geleceği tüm oturumlarda ortak tema oldu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 14. Sigortacılık Haftası kapsamında Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Sigorta Zirvesi" sunum ve oturumlarla devam ediyor.

