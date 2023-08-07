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45-46-47 yaş ile emeklilik formülü! Bu detayı bilen yok: Prime lüzum kalmayacak

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45-46-47 yaş ile emeklilik formülü! Bu detayı bilen yok: Prime lüzum kalmayacak
EYT yönetmeliği milyonlarca kişiye emekli maaşı alma hakkı verdi. Ancak prim sıkıntısı çekenler için umut var. İkramiyesiz emekli olmak isteyenlere bazı kolay seçenekler bulunuyor. Peki, eksik prim sayısıyla nasıl ayrılırsınız? Staj sigortası kimler için? İşte tüm bu ilginç soruların cevapları...

EYT üyelerinin emekli olma hakkı vardır, ancak düşük maaşlı üyeler bunu kredi ve kurtarma planları ile yapabilirler. Temmuz ayında yapılacak ara zam net asgari ücreti 11 bin 402 liraya çıkaracak ve bu ödemeler ikramiye ödemeyenlere de olumlu yansıyacak. Peki ikramiyesi olmayanlar nasıl emekli oluyor? Detaylar burada...

Asgari ücretteki geçici artış sigorta primlerine yansıtılacak. Bağ Kur'un primleri arttı, ancak düzenli ödeyenler %5 indirimden yararlanmaya devam ediyor. Genel sağlık sigortası primleri de artırılacak, ancak devlet desteğinden yararlanabilmek için gelir sınırları da yükseltilecek. Ev kadınları için gönüllü sigorta ve devlet desteğinde bir artış da getirilecek. İşte yeni gelişmeler hakkında detaylı bilgiler..

İsteğe bağlı sigorta, işsiz veya prim borcu olmayanlar için emekliliğin önünü açıyor. Aylık toplam asgari ücretin %32'si oranında prim ödenir. Zorunlu sigortası olmayanlar bile bu imkandan faydalanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur aralığında değerlendirilir.

45-46-47 yaş ile emeklilik formülü

Primlerin tamamlanmaması durumunda ayrılma seçeneği getiren isteğe bağlı sigortanın staj sigortasının başlamasını da erteleyeceği belirtiliyor. 52 haftalık stajı tamamlayan herkes, emekli maaşını hesaplarken bu süreyi dikkate alabilir. Ayrıca 45, 47, 49, 50 ve 56 yaşındaki kişilere EPT (Emekli ve Prim Tamamlama) seçenekleri sunulmaktadır. Bu sayede eksik sigorta primlerinizi tamamlayarak emekli maaşı almaya hak kazanabilirsiniz.

Genel sağlık sigortası primleri de artırılacak, ancak devlet desteğinden yararlanabilmek için gelir sınırı da yükseltilecek. Zorunlu isteğe bağlı sigortanın bir parçası olarak, ev kadınları da devlet yardımı alma hakkına sahiptir.

Yeni düzenleme ile sigorta primi ödemeyenlerin bile emekli maaşı alma olasılığı artıyor. Bu seçenekler, primlerini ödeyip emekliliğe hak kazanmak isteyenlere önemli fırsatlar sunmaktadır.

Ekonomi
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