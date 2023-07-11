45-47-50 yaşında emeklilik müjdesi verildi! Girişi o yıllar arası olanlar dikkat: 4500 prim günü ile...

Emeklilik reformu çalışmaları hızla devam ederken, EYT (Erken Emeklilik Talepleri) kapsamı dışında kalan bireyler için olumlu gelişmeler yaşanmaktadır. Bu kesimde yer alan birçok kişi, emeklilik hakkını sadece küçük bir farkla kaçırdığı için uzun bir süre daha çalışmak zorunda kalmaktadır. Ancak, hükümetin yeni emeklilik reformuyla birlikte bu durumda olanlara umut ışığı doğdu.

Yeni emeklilik reformu, emeklilik yaşını doldurmuş olmalarına rağmen prim günü veya prim ödeme süresi gibi bazı koşulları tam olarak karşılayamayan kişilere fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır. Bu reformla birlikte, emeklilik hakkını hemen elde edemeyen bireyler için alternatif seçenekler ve avantajlar sağlanması planlanmaktadır.

7 BİN 200 GÜNE İNDİRİLECEK





Özellikle 2000 ila 2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için kademeli bir emeklilik hakkı tanıyan bir çalışma üzerinde durulmaktadır.

Bu çalışma, EYT kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan vatandaşları kapsayacaktır.

Yeni emeklilik reformuyla, EYT hakkını kaçıran ve belli bir prim ödeme süresini tamamlayan bireyler için kademeli bir emeklilik sistemi oluşturulması planlanmaktadır. Ancak, bu sistemin detayları henüz netleşmedi.

Çalışmanın yakın zamanda ele alınması ve detaylarının belirlenmesi beklenmektedir. Bu sistem, EYT kapsamına giremeyen ve prim ödeme süresini tamamlayan kişilerin emeklilik süreçlerini iyileştirerek daha erken emekli olmalarını sağlayacaktır.

Ayrıca, küçük esnafların uzun süredir beklediği talepler de gerçek olmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre, küçük esnaflara yönelik prim indirimi gibi müjdeler verilmektedir. Bu indirimle birlikte, esnafların emeklilik süreci daha erken ve kolay bir şekilde gerçekleşecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında küçük esnafların prim ödeme gün sayısını SSK'lı çalışanlarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indireceklerini belirtti.

STAJ MAĞDURLARI VE KISMİ EMEKLİLİK





Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, EYT kapsamında olmayan esnaf ve sanatkarlar, tarım çalışanları, staj mağdurları ve ihyadan dolayı emekli olamayanların da EYT'den faydalanmak istediğini belirtti.

Palandöken, staj süresinin emekliliğe sayılması gerektiğinin altını çizerek, staj mağdurlarının sağlık sigortalarının devam etmesine rağmen emeklilik sigortalarının yatırılmamasından kaynaklanan sorunların devam ettiğini ifade etti. Staj mağdurlarının önünün açılması için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, esnafın EYT'den faydalanabilmesini öngören geriye dönük borçlanma ile devlete önemli bir gelir sağlanabileceğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Bağ-Kur'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayıları şu şekildedir:

Normal emeklilik: Kadınlar için 20 tam yıl (7200 gün), erkekler için 25 tam yıl (9000 gün) prim gerekmektedir.

Kısmi emeklilik: Kadınlar için 50 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim, erkekler için ise 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim gerekmektedir.

BAĞ-KUR'LULARA 7 BİN 200 GÜN PRİM ŞARTI





2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla birlikte işçi ve memurların emeklilik için gerekli prim gün sayısı 7200 (20 yıl) olarak belirlenirken, Bağ-Kur'lular için bu süre 9000 (25 yıl) prim günü olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemekte ve daha geç emekli olmaktadır. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilirken, Bağ-Kur'da ise kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş ve 9000 prim günü şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir.

EYT kapsamında olan ancak henüz 9000 prim günü doldurmayan Bağ-Kur'lular, yasa düzenlemesi kapsamına girerlerse 7200 prim gününe sahip olmaları durumunda hemen emekli olabilecekler.

Mevcut durumda farklı kurumlarda çalışmış sigortalılar için iki farklı yöntem uygulanmaktadır. 2008 yılından önce sigortalı olanların emekli olacakları kurumu son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 1261 gün belirlemektedir. Bu süre içinde hangi kurumda 3.5 yıl veya daha fazla çalışma bulunuyorsa o kurum seçilmektedir.

1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödemişse o kurumdan emekli olabilmektedir. Bu durumda 3.5 yıla bakılmamaktadır. Ancak Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi durumunda farklı kurumlarda çalışanlar için böyle bir hesaplama yapılması gerekmeyebilir.