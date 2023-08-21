45 yaşını geçene emeklilik kapısı açıldı! Tek şartla emekliliğin şifresi çözüldü

Uzun bir bekleyişin ardından, milyonlarca Türk vatandaşının erken emeklilik düzenlemesi konusundaki hayali nihayet gerçekleşiyor. Sevindirici haber, TBMM tarafından kabul edilen 2 torba yasa paketiyle taçlandırılıyor. Özellikle 2000 yılı sonrasında SGK'ya giriş yapan vatandaşlar, bu gelişmeyle büyük bir coşku yaşayacak. Çünkü EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) fırsatını kaçıranlara da yeni yasayla birlikte erken emeklilik kapısı aralanmış olacak. Yeni düzenleme sayesinde emeklilik yaşının düşürülmesi yanı sıra prim indirimleriyle daha kısa bir sürede emekli olma imkanı sunulacak. Peki, erken emeklilik düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek ve kimler bu fırsattan yararlanabilecek?



Uzun süre beklenen erken emeklilik düzenlemesi artık gerçek oluyor. TBMM tarafından kabul edilen 2 torba yasa paketiyle, milyonlarca vatandaşın gözü aydınlanıyor. Özellikle 2000 yılı sonrasında SGK'ya giriş yapmış olanlar, bu haberle sevinçten havalara uçacaklar. Çünkü EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) fırsatını elde edememiş olanlar için yeni düzenlemeyle erken emeklilik imkanı sunuluyor. Yeni sistemle emeklilik yaşının düşürülmesi ve prim indirimleri sayesinde daha hızlı bir şekilde emekli olmak mümkün hale gelecek. Fakat erken emeklilik düzenlemesinin ne zaman hayata geçeceği ve hangi grupların bu fırsattan yararlanabileceği hala merak edilen konular arasında yer alıyor.

2000 YILI SONRASI SGK GİRİŞİ OLANLAR...





Uzun bir beklenti sonunda milyonlarca vatandaşın dileği gerçekleşiyor: Erken emeklilik düzenlemesi TBMM tarafından onaylandı. Bu umut verici gelişme, 2 torba yasa paketi şeklinde yasalaşacak. Özellikle 2000 yılı sonrasında SGK'ya giriş yapmış bireyler, bu müjdeli haberi büyük bir coşkuyla karşılayacak. Çünkü EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) fırsatını kaçıranlara da yeni yasayla birlikte erken emeklilik şansı sunulacak. Yeni düzenlemeye göre emeklilik yaşının düşmesinin yanı sıra prim indirimleri sayesinde daha kısa bir sürede emekli olma olanağı sağlanacak. Ancak, erken emeklilik düzenlemesinin ne zaman hayata geçeceği ve kimlerin bu fırsattan yararlanabileceği hala belirsizliğini koruyor.

Uzun bir bekleyişin ardından, milyonlarca Türk vatandaşı için heyecan verici haber sonunda geldi: Erken emeklilik düzenlemesi TBMM'den geçti. Bu sevindirici gelişme, 2 torba yasa paketi şeklinde yasalaşacak. Özellikle 2000 yılı sonrasında SGK'ya giriş yapan vatandaşlar, bu haberle büyük bir mutluluk yaşayacaklar. Çünkü EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) fırsatını kaçıranlara da yeni yasayla birlikte erken emeklilik fırsatı sunulacak. Yeni düzenleme ile emeklilik yaşının düşürülmesi ve prim indirimleri sayesinde daha kısa sürede emekli olma imkanı doğacak. Ancak, erken emeklilik düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceği ve kimlerin bu avantajdan yararlanabileceği henüz netlik kazanmış değil.