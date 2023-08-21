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4A 4B 4C çalışanları dikkat! Emekli maaşı hesaplaması değişti: İşte yeni maaş tablosu

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4A 4B 4C çalışanları dikkat! Emekli maaşı hesaplaması değişti: İşte yeni maaş tablosu
İşte yeni maaş tablosu! Maaş hesaplamalarında değişiklik. Detaylar haberimizde.

SSK-SGK ve BAĞ-KUR'ular dikkat. Yüzde 25'lik artış göründü. İşte detaylar.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM DEVAM EDİYOR

Yılbaşı değerlendirmesinin yaklaşmasıyla emekli maaşlarındaki iyileştirmeler sürüyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına %25'lik bir zam gelmiş vatandaşların yüzü gülmüş ve ödemeler yapılmıştı. Ağustos ayında da yine bir %25'lik artış planlanıyor. 17-28 Ağustos arasında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine tahsis numarasının son rakamına göre ödemeler yapılmaya başlanacak. Emekli maaşı artışlarının hesaplanması karmaşık şekilde ilerleyen bir süreçtir. Altı aylık artışlar, altı aylık enflasyon verilerine dayanıyor. Ocak ayındaki faiz artırımı için belirleyici olan ise yeniden artırıma konu olan altı aylık enflasyon oranıdır. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından açıklanacak olan oran, Merkez Bankası'nın güncel enflasyon beklentileri baz alınarak hesaplanacak. Yılbaşına doğru yaklaşırken Cumhurbaşkanı emekliler hakkında bir değerlendirme yapacağını söyledi.

Emeklilere Zam Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memura, işçiye ve emekliye yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranını %25'e yükselttik." ifadelerini söyledi. Memur emeklileri için de %25'lik zam yapıldığı duyuruldu. Emekli maaşı artışlarına ek olarak bazı paragöz kişilerin vatandaşların cebindeki parayı alma korkuları dile getirildi. Bu tür fırsatçılara müsamaha gösterilmeyeceğini ve Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri ve cezai prosedürleri sıkılaştırdığı söylendi.

Ekonomi
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