4A 4B 4C emeklileri ATM'den kontrol etsin! Hesaplara 2000 TL'lik ek ödeme geçmiş olabilir

2023 Temmuz ayının başlamasıyla birlikte Emekli Sandığı emeklileri için artan zam uygulaması hayata geçirildi! Yaklaşık olarak 2 milyon emekli vatandaşımız, en düşük 1.945 lira 42 kuruşluk ek artışla karşı karşıya kalacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu olumlu haberini duyan emekli kesimi, bu müjdeli gelişmeye sevinçle karşılık verdi. Ödeme işlemleri 28 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamlanacak. Emekli Sandığı emeklileri, hak ettikleri zam farkını hesaplarından çekebilecekler.

2023 Temmuz itibarıyla Emekli Sandığı kapsamında emeklilik, maluliyet, dul ve yetim hakları için aşamalı bir zam artışı gerçekleşti. Bu olumlu duyuru, milyonlarca emekli vatandaşımızın yüzünü güldürdü. Sabahın erken saatlerinden itibaren, Emekli Sandığı emeklileri zam farklarını hesaplarından çekebilme imkanına sahip oldular. Toplamda 2 milyon civarındaki emekli vatandaşımız için en düşük 1.945 lira 42 kuruş tutarında bir artış gerçekleşecek.





Resmi açıklamalara göre en az 1.975 TL ödeme yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre, 1 Temmuz tarihinden itibaren 2 milyon 393 bin 142 emekli vatandaşımızın aylık farkları banka hesaplarına ve PTT acentelerine yatırıldı. Temmuz ayındaki yüzde 25'lik zam oranıyla beraber memurların en düşük maaşı 7 milyon 901 lira 66 kuruşa yükseldi. En düşük ücret olan 1.945 lira 42 kuruşa yapılan zam sayesinde emekli olan vatandaşlarımız bir aylık zam farkını en az 1.945 lira 42 kuruş şeklinde alacaklar.

Ödemelerin tamamlanması planlanan tarih ise 28 Temmuz 2023. Sosyal Güvenlik Kurumu, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren Emekli Sandığı kapsamında bulunan 2 milyon 393 bin 142 emekli, malul, dul ve yetim vatandaşımızın aylık fark ödemelerinin banka hesaplarına ve PTT acentelerine yatırılacağını duyurdu. Bu ödemelerin 28 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Bu olumlu gelişme sayesinde milyonlarca emekli vatandaşımızın mali durumu daha olumlu bir hale gelecek. Bu sevindirici haberin, tüm emekli vatandaşlarımız için umut verici bir adım olduğunu düşünüyoruz.