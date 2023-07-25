4A 4B 4C emeklileri sevinçten havaya uçacak! ATM'den hemen kontrol edin: Yeni zam geldi

Memurların ve emeklilerin beklediği haber sonunda paylaşıldı. 1 Ağustos 2023'te başlayan toplu sözleşmeler ile ilgili pazarlık, milyonlarca memur ile birlikte emeklilerin de maaşlarına ek zam yapacak.

"Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor"

2024-2025 yılları için geçerli olan sosyal ve mali hakları belirleyen kamu toplu pazarlığının 7. aşaması 1 Ağustos 2023'te başlayacak. Kamu Hizmeti Sendikası ile Kamu İşverenleri Komisyonu arasındaki müzakereler bir ay sürecek. Akredite bir dernek olan MEMUR-SEN, bu toplantılarda memur ve emekli memurları temsil edecek.

MEMUR-SEN'den İlk Açıklama

Toplu iş sözleşmesi öncesinde lisanslama yönetim kurulu MEMUR-SEN, 120 maddelik tekliflerini kamuoyuna açacağını duyurdu. Teklifler arasında maaş artışları, kira sübvansiyonları ve engellilik politikaları yer alıyor. Ayrıca, kadın çalışanlara da yan haklar sunuluyor.

MEMUR-SEN, teklifini 24 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundu.





Uzmanlar, MEMUR-SEN'in yayınlayacağı teklifte çeşitli düzenlemeler yer alacağını öne sürüyor. Önergelerde altı ayda bir maaş zammından kira sübvansiyonlarına kadar pek çok konunun görüşüleceği belirtildi. Teklifte engellilere yönelik taleplerin de yer aldığı bildirildi. Ayrıca emeklilik sorunları, terfi sorunları ve diğer birçok önemli müzakere konusu gündeme gelecek.

Memur ve emekliler ise, 1 Ağustos'ta başlayacak toplu iş sözleşmesinin sonucunu merakla bekliyor. Memurlar ve emekli maaşlarına yapılan yeni zamlar, insanların geçim kaynaklarını etkileyen önemli konular olmaya devam ediyor. Halk toplu pazarlığın sonucunu beklemeyi merakla sürdürüyor.