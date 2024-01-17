4A 4B 4C'liye otomatik fatura desteği! Tek seferlik 5.000 TL ödenecek! +10.000 TL cepleri şenlendirecek

Emekliye özel fatura desteği geldi. Emekli maaşını İNG'ye taşıyanlar ve otomatik fatura talimatı verenler 5 bin lira ödeme alacak

4A 4B 4C'liye otomatik fatura desteği! Tek seferlik 5.000 TL ödenecek! +10.000 TL cepleri şenlendirecek
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Emekli vatandaş için ek ödemeler her zaman cazip gelmeye devam ediyor. Nakit para fırsatı sunan ve özellikle de geri ödemesiz destekler sağlayan kampanyalar bankalar tarafından ay ay güncellenirken, emekli kendi refahına en uyan banka ile anlaşma yoluna koyulabiliyor. Uzun zamandır emekliye sunulan promosyon ödemeleri de emekliye artı karşılıksız nakit para olarak acil ihtyiaçlarına destek sağlayabiliyor. Emekli maaşını tercih ettiği bankaya taşıyan ve 3 yıl maaş alma sözü verip taahhüt imzalayan emekli, emekli promoyonundan faydalanırken, bankalartarafından emeklini iştahını açacak ve tercih sebebş olacak bir çok kampanya da sunulabiliyor.

Bankalar emekli yarışını özellikle de EYT sonrasında arttırmışken, promosyon ödemeleri sık sık artışa geçebiliyor. Ya da emekliye özel sunulan ek fırsatlar emekli promosyonunu arttırabiliyor. İNG Bank'ta uzun zamandır emekli promosyonu ödemesi konusunda üst limitten ödeme yaparak emekliyi cezbediyor. Ocak ayında başlatılan İNG Bank emekli promosyonu kampanyasında toplam 15.000 TL'ye varan ödeme sağlanıyor.

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İNG BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Ocak ayının ortasına doğru İNG Bank emekli promosyonu rakamlarını, diğer bankalara göre arşa çıkarmış bulunuyor. Maaş baremine göre 10,000 TL emekli promosyonu ödemesi yapan banka bu kapsamda artı kampanyası ile de 5 bin lira ek ödeme imkanı sunuyor.

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

3.500 TL – 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

7.500 TL – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL promosyon ödemesi veren banka, emekli tarafından tercih ediliyor

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FATURA TALİMATINA EK ÖDEME

İng Bank emekli promosyonu ödemesinin yanı sıra maaşını yenş taşıyan emekliye verdiği her otomatik fatura talimatı kapsamında 1,000 TL ödeme yapıyor. 5 talimata kadar emekli 5 bin lira kazanabiliyor. İNG Bank tarafından sunulan bu kampanya emeklinin fatura ödemelerine destek sağlayabiliyor.

Geçtiğimiz ay da bu kampanyasını başlatan ve 31 Aralık'ta son bulacağını açıklayan banka emekli promosyonuna ek olarak 4 bin lira fatura talimatı kampanyasını sunmuştu. Yeni yıl itibari ile başlayan artı 5 bin lira kampanyası da 31 Ocak itibari ile son bulacak.

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