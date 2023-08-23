4A 4B 4C'li emeklilere 12 aylık peşin maaş! SGK para musluklarını açtı

SGK'nın yeni düzenlemesi emeklilik dönemini daha elverişli hale getirdi. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar belirli kriterleri sağlamaları halinde çift maaş alma imkanına sahiptir. SGK, bu düzenleme ile emekli maaşlarının artırılmasını ve emeklilere aynı zamanda ek gelir sağlanmasının önünü açmayı umuyor. Belirli şartları sağlayan emekliler, normal emekli maaşlarına ek olarak ikinci bir maaş alma hakkına sahiptir. Ayrıca belirli özel şartların sağlanması halinde 3 maaş kazanma şansınız da bulunmaktadır.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik dönemine benzeri görülmemiş bir avantaj sağlıyor. SGK'nın bu hamlesi, emekliliği daha güvenli ve daha karlı hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıntılar ve koşullar, emekli olduktan sonra yeni fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmanıza olanak tanır.





Bu durum sadece emekli vatandaşları değil, akınlarını da etkiliyor. Sigortalının ölümü halinde sağ kalan eşi veya yakını özel haklara sahiptir. Vefat eden sigortalının sağ kalan eşi bu ödeneğe hak kazanır. Bu hak, eşin cinsiyeti ne olursa olsun geçerlidir. Ölen sigortalının sağ kalan eşi, sigortalının sigorta siciline göre sabit miktarda maaş alabilir. Sağ kalan eşin emekli veya çalışan geliri hesaba katılmaz. Ancak, emekli eş için veya hayatta kalan eş çalışıyorsa, ödeme oranı farklıdır. Emekli olmayan ya da çalışmayan eş, vefat eden sigortalının maaşının %75'ine hak kazanırken, çalışan veya emekli olan eş, vefat eden sigortalının maaşının ancak %50'sine hak kazanır.

Yeni SGK kuralları, vefat eden bir sigortalının bir hak sahibine ölüm aylığı verebileceği koşulları da belirlemektedir. En az 1800 günlük maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortası ödemeniz gerekir. Veya SSK'lı iseniz en az 5 yıl kredisiz olmak üzere toplam 900 gün maluliyet, yaşlılık ve ölüm primi ödemeniz gerekmektedir. hayatta kalma sigortası. Yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin ödenmiş olması gerekir.





Bu büyük emeklilik sürprizi, emekliler ve sevdikleri için yeni ve bol kazançlı günlerin kapılarını aralıyor. SGK'nın devreye girmesiyle emeklilik hem daha güvenli hem de daha karlı hale geldi. Ayrıntılar ve koşullar, emeklilikten sonra yeni fırsatları olabildiğince doğru bir şekilde değerlendirmemize olanak tanır.

Emeklilik yapıları karmaşıktır ve aile ile lehdarın aylık ödemelerini etkileyen faktörleri içerir. Asgari emekli maaşı 7.500 TL olarak belirlenmiş ancak vefat eden sigortalının gelirine ve lehdarın hissesine göre aylık miktar önemli. Örneğin, katkı payının %50'si vefat eden eşe ödenirse aylık asgari ödeme 3.750 TL, %75'lik bir ayrılık ise en az 5.000 TL'dir. Hem kendi emekli maaşını hem de ölen eşinin aylığını alan kişi, emekli maaşı tabanına göre ayda en az 11.250 TL alabiliyor.

2008'den önce, vefat eden sigortalıların yakınları, çeşitli kurumlardan yetim ve ölüm aylığı alabiliyordu. Ancak 2008 yılından itibaren bu sistem değişti ve öncelik aylık maaşı yüksek olanlara verildi. Bu, eşini veya babasını kaybeden bir kişinin 2008 sonrasına kadar emekli maaşı alamayacak olduğu anlamına gelir. Ancak, bazı istisnalar da vardır.

Özel durumlarda aylık ödemeleri üç taksit halinde almak mümkündür. Örneğin, çalışan bir kadın emekli olur ve hem kocasının hem de kendisinin aylıklarına hak kazanırsa, üç ayrı aylığa hak kazanabilir. Ancak bu koşulu sağlamak için özel gereksinimlerin karşılanması gerekir. Kadın birinci maaşı kendi emekli maaşından, ikinci maaşını ölen eşinden, üçüncü maaşını ise babası emekli olup vefat etmiş ise babasından alabilir.





Anne ve baba 4/a'dan önce emekli olurlarsa ve ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanırlarsa, yüksek olanın tamamı ve düşük olanın yarısı ödenir. Bir hak sahibi 18 yaşına gelene kadar her iki emekli aylığını da alabilir, bundan sonra sadece daha yüksek olan emekli maaşını alabilir. Bu karmaşık emeklilik düzenlemeleri hem emekliler tarafından hem de hak sahipleri bakımından büyük önem taşımaktadır.

SGK'nın getirdiği çifte ödeme seçeneği ve diğer düzenlemeler, emekliliği emeklilikten sonra daha güvenli ve daha karlı hale getiriyor. Hem emeklilere hem de bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına sunulan bu imkanlar, sosyal güvenlik sistemine katılanların yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yöneliktir. Bu önlemler, emeklilikte finansal güvenceyi desteklemeyi, ailelerin geleceğini güçlendirmeyi ve daha iyi hayat şartları sağlamayı amaçlamaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi, SGK tarafından emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlanan özel önlemler ve iki katına çıkarılan maaşlarla önemli ölçüde güçlendirilecektir. Emeklilik artık daha elverişli ve güvenli bir geleceğin habercisi. Bu avantajlardan tam anlamıyla yararlanabilmek için detayların ve koşulların dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir.