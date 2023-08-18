4A 4B 4C'li EYT bekleyenler dikkat! Bu detayı bilmeyenin emekliliği başka bahara kalacak

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bekleyen ve emeklilik süreçlerini merak eden bireyler için önemli uyarılarda bulundu. EYT yasası hakkında bilgi veren Erdursun, emeklilik başvurusu yapmış ancak sonuç alamamış ya da emeklilik süreciyle ilgili endişeleri olan kişilere şu önerilerde bulundu:



EMEKLİLİK BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER





Eğer emeklilik başvurusu yapıldıysa ve sonuç alınamıyorsa ya da emeklilik süreciyle ilgili endişeler varsa, dikkate alınması gereken bazı kritik noktalar vardır:

Emeklilik başvurusu yapanların, işe başlama tarihi 08.09.1999 veya daha önceyse ve bu tarihe kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödemeleri yapılmışsa, EYT kapsamında olduklarını unutmamaları gerekmektedir.

Eğer sigortalılık başlangıcı 08.09.1999 tarihinden sonraysa ve işe başlama tarihi borçlanarak öncesine çekildiyse, bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Son 2520 gün içerisinde hangi kategoride (4/A, 4/B, 4/C, Banka Sandığı) en yüksek prim ödendiği belirlenmelidir.

Sosyal Sigortalar Kurumu (4/A) kapsamında ilk işe başlama tarihine göre belirlenen prim gün sayısı (5000-5975 gün) tamamlanmışsa, emeklilik başvurusu yapılabilir.

BAĞ-KUR (4/B) kapsamında kadınlar için 7200 gün, erkekler için 9000 gün prim ödenmesi gerekmektedir.

Eğer 01.10.2008 tarihinden sonra şirket ortağı olarak işe başlandıysa ve SSK primi ödenmediyse, bu durumun değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 01.10.2008 tarihinden önce SSK'lı bir çalışan olarak şirket ortağı olunduysa ve SSK primleri kesintisiz devam ettiyse, bu da göz önünde bulundurulmalıdır.

28.02.2011 tarihine kadar şirket ortaklığı ya da bireysel işletme sahipliği yapıldıysa ve başka bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışılmadıysa, bu durumun dikkate alınması önemlidir.

Emeklilik başvurusunda BAĞ-KUR borcu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Şirket ortağı olunan işletmenin iflas ettiği ve vergi dairesinden kapanışının yapıldığı, ancak şirketin tasfiye edilmediği durumlarda, SGK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu şekilde emeklilik sürecinde sorun yaşanmadan emekli maaşı toplu olarak alınabilir.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT konusunda dikkat edilmesi gereken bu önemli noktaları vurgulayarak, emeklilik sürecinin daha sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar), Türkiye'de emeklilik yaşını beklerken mevcut emeklilik şartlarını karşılamalarına rağmen yaş haddi nedeniyle emekli olamayan bireyleri ifade eder. Bu kavram genellikle, prim ödemelerini tamamlamış olmalarına rağmen yaş şartını karşılayamayan ve emeklilik hakkını kullanamayan çalışanları tanımlamak için kullanılır.

Türkiye'de emeklilik sistemi, farklı sigorta kolları (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı vb.) ve cinsiyetlere göre farklılaşmaktadır. EYT kapsamında olan bireyler, genellikle uzun yıllar boyunca prim ödemiş olmalarına rağmen, yürürlükteki emeklilik yasaları nedeniyle emekli olabilmek için gereken yaş şartını tamamlamış değillerdir.

EYT tartışmaları, emeklilik yaşının düşürülmesi veya bu durumdaki bireyler için özel düzenlemeler yapılması gerekliliği üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak emeklilik sistemi, finansal dengeler ve uzun vadeli sürdürülebilirlik nedenleriyle karmaşık bir konudur ve çeşitli faktörleri içerir. EYT konusu, Türkiye'de emeklilik politikalarının bir parçası olarak sürekli olarak tartışılmaktadır.