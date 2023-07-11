4A 4B 4C'liler dikkat! Yüzde 5 ek zamma ek yüzde 25 zam daha: 7500 TL maaş alanlara duyuruldu

Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz zammını beklerken, zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte hesaplamalar yapılmaya başlandı. Ayrıca, Meclis'in görüşüp onaylamasıyla yürürlüğe girecek olan torba yasa, memurların ve emeklilerin zam oranını yükseltecek düzenlemeleri içeriyor.

Maaş zamları ne zaman ödenecek, kimler yararlanacak ve nasıl hesaplanacak gibi sorular merak ediliyor.

SSK EMEKLİLERİ MAAŞ TARİHLERİ





Öncelikle, emeklilik maaşlarına yapılan bir güncelleme ile tüm emekliler için zam oranı yüzde 25 olarak belirlenmiştir. Bu yeni düzenleme, emeklilerin maaşlarında önemli bir artış sağlayacak ve ekonomik açıdan daha iyi bir duruma gelmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, her ay verilen ek ödemeler de yeni maaşlar üzerinden hesaplanarak ödenecektir.

Bu güncelleme sayesinde, örneğin daha önce 10.000 TL maaşı olan bir emekli için durum şu şekilde değişecektir: Önceden 400 TL ek ödeme ile birlikte toplamda 10.400 TL ödeme alırken, yeni düzenlemeye göre yüzde 25 zamla birlikte maaşı 12.500 TL'ye yükselecek ve ek ödeme tutarı da buna göre hesaplanacaktır. Bu durumda, 500 TL ek ödeme yapılacak ve emeklinin toplam ödemesi 13.000 TL olacaktır.

Bu gelişme, emeklilerin maddi açıdan daha iyi bir yaşam sürmelerine ve hayat standartlarının yükselmesine katkı sağlayacaktır. Emekliler, artan maaşları ve ek ödemeleri sayesinde daha rahat bir şekilde geçimlerini sürdürebilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve geleceğe daha umutla bakabileceklerdir.

Yapılan bu düzenleme, emeklilik sürecinde olan bireylerin de umutlanmasına ve daha iyi bir gelecek için çalışmalarına teşvik edici bir etki yapacaktır. Hükümetin emeklilik konusunda yapılan düzenlemelerle, emeklilerin hak ettikleri değeri görmeleri ve yaşam kalitelerinin artması hedeflenmektedir.

SSK emeklilerinin aylık maaş ödemeleri şu tarihlerde gerçekleştirilir:

Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar için ödemeler ayın 17'sinde yapılır.

Tahsis numarasının son hanesi 7 olanlar için ödemeler ayın 18'inde yapılır.

Tahsis numarasının son hanesi 5 olanlar için ödemeler ayın 19'unda yapılır.

Tahsis numarasının son hanesi 3 olanlar için ödemeler ayın 20'sinde yapılır.

Tahsis numarasının son hanesi 1 olanlar için ödemeler ayın 21'inde yapılır.

Tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar için ödemeler ayın 22'sinde yapılır.

Tahsis numarasının son hanesi 6 olanlar için ödemeler ayın 23'ünde yapılır.

Tahsis numarasının son hanesi 4 olanlar için ödemeler ayın 24'ünde yapılır.

Tahsis numarasının son hanesi 2 olanlar için ödemeler ayın 25'inde yapılır.

Tahsis numarasının son hanesi 0 olanlar için ödemeler ayın 26'sında yapılır.

Bağ-Kur emeklileri için ise maaş ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir:

Tahsis numarasının son hanesi 9, 7 veya 5 olanlar için ödemeler ayın 25'inde yapılır.

Tahsis numarasının son hanesi 3 veya 1 olanlar için ödemeler ayın 26'sında yapılır.

Tahsis numarasının son hanesi 8, 6 veya 4 olanlar için ödemeler ayın 27'sinde yapılır.

Tahsis numarasının son hanesi 2 veya 0 olanlar için ödemeler ayın 28'inde yapılır.

KÖK MAAŞ UYGULAMASI







Bu yılın ilk yarısında, ek ödeme oranı 4.066 TL'nin üzerindeki aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında olanlarda ise yüzde 5'i olarak uygulandı. Ancak bu sınır şimdi 4.780 TL 70 kuruşa yükseldi. Yeni net maaşlar bu tutarın üzerinde olanların ek ödemesi yüzde 4, altında olanların ise yüzde 5 olarak hesaplanacak.

Emekliye ek ödeme dahil en az 7.500 TL uygulaması devam edecektir. Temmuz zammı kök aylığa yansıtılacak ve yüzde 25 artışın ardından 7.500 TL taban aylık tutarı aşılmıyorsa emekliye 7.500 TL ödeme yapılacak. Eğer aşılıyorsa, hesaba yeni aylık yatırılacak. Emekliler mevcut kök aylıklarını ve ek ödeme tutarlarını e-Devlet üzerinden Emekli Aylık Bilgisi bölümünden görebilecekler.