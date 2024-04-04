4A 4B emeklisine zil takıp oynatacak sürpriz ödeme! 14 Nisan'a kadar hesaplarda

Nisan ayında emeklilere yapılacak maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri büyük bir ilgiyle izleniyor. Ramazan Bayramı’ndan önce, emekli vatandaşlara 3000 TL tutarında bir ikramiye ödenecek. Ayrıca, Nisan ayı emekli maaşlarının erken ödenmesi de gündemde. Kamu bankaları, emeklilere yönelik sürprizleri ardı ardına sıralarken, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın artırılan promosyon ödemeleriyle emeklilerin alacakları tutar ikiye katlandı. Emekliler, 14 Nisan’a kadar üç aylık ödemelerini tek seferde alacaklar. Bayram öncesinde emeklilere sunulacak ek ödeme imkanları ve Nisan ayı emekli maaşı ödeme günleri ile ilgili detaylar haberimizde bulabilirsiniz.





Son günlerde kamu bankalarından emekli vatandaşlara yönelik sevindirici bir duyuru yapıldı. Emekli maaşlarına eklenen promosyon tutarları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ta güncellenmiş durumda. Özel bankaların da promosyon yarışına katılmasıyla, promosyon miktarları sürekli olarak artış gösteriyor. 4A, 4B ve 4C kategorisindeki emekliler, kamu bankaları kadar özel bankalar tarafından da cazip promosyon teklifleri alıyor. Bu durum, emeklilere yönelik promosyonlarda büyük bir rekabetin yeniden alevlenmesine neden oldu. Ayrıca, emekli maaşı ödemelerinin daha erken yapılması ve bayram ikramiyesi ödemelerinin de gerçekleşmesiyle, emekliler bayram öncesinde üç aylık ödemelerini bir arada alma şansına erişecekler. Emeklileri bekleyen yeni ödeme planları ve ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi haberimizde yer alıyor...

Emekliler için üçlü ödeme programı netleşti. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini kapsayan 16 milyonu aşkın kişinin Nisan ayının ilk haftasında alacağı bayram ikramiyesinin ödeme günleri açıklandı. Emekliler, bu ay bayram arefesinde hem maaşlarını alacaklar hem de bayram ikramiyesi ile desteklenecekler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen günlerde yaptığı açıklamayla bu tarihleri kamuoyu ile paylaştı.





EMEKLİLER İÇİN BEKLENEN TAKVİM BELLİ OLDU

Emekli bayram ikramiyesi, tüm emeklilere 2-5 Nisan tarihlerinde ödenecek. İlk olarak Bağ-Kur emeklilerine, ardından memur ve SSK emeklilerine tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemeler yapılacak. Bu yılki bayram ikramiyesi, yüzde 50 artışla 3000 TL olarak emeklilerin hesaplarına yansıtılacak.

Emekli maaşlarının ödeme programında güncellemelerin yapılması gündemin üst sıralarında yer alıyor. Ramazan Bayramı’nın ardından yapılması planlanan emekli maaşı ödemelerinin, bayram sebebiyle daha erken tarihlere alınabileceği belirtiliyor. Hükümetin, bugün içerisinde bu konuda bir açıklama yapması beklenmekte.

Öte yandan, kamu ve özel bankaların emekli promosyonları da rekabetle birlikte 17.500 Türk Lirası’na kadar çıkmış durumda. Promosyon ödemesi almak isteyen emeklilerin, bayramdan önce başvuruda bulunmaları durumunda, bankalardan promosyon ödemelerini alabilecekleri ifade ediliyor.

EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPABİLİR?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, promosyon fırsatlarından yararlanmak isteyenler için zaman daralıyor. Bankalar, promosyon başvurusunun ardından ödemeyi üç iş günü içinde gerçekleştiriyorlar. Bayram tatili Cuma günü başlayacağı için, promosyon için son başvuru günü Salı olacak. Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri konusunda birçok banka avantajlı seçenekler sunuyor, fakat şu an için en cazip teklifi Akbank sunmakta.