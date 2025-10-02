5. Ezber Bozan Tasarım Yarışması İzmir'de: Ödüller Sahiplerini Buldu

Ödül töreni tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşti

İzmir'de, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "5. Ezber Bozan Tasarım Yarışması"nın kazananlarına ödülleri verildi. Organizasyon, Ticaret Bakanlığı desteğiyle, tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, törende kentin mobilya sektörünün üretim için yoğun çaba sarf ettiğini ve önemli düzeyde ihracat geliri sağladığını vurguladı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç ise Türk mobilya sektörünün son 25 yılda tasarım ve kalite alanındaki yükselişine dikkat çekti. Güleç, sektörün başarısının sürdürülmesi için yarışma ve tasarım etkinliklerinin önemini şöyle anlattı:

"Mobilya, istihdam dostu bir sektör. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler, mobilya sektöründe birbirine rakip olmaya çalışıyor. Türkiye olarak 45 bin üreticimiz ve bu üreticilerin 20 bin firmasıyla dünyada sürekli etkin ve önemsenen bir ülkeyiz. 200 ülkeye ihracat yapıyoruz ve son 20 yılda dolar bazında ihracatımız 17 kat arttı. Dünya mobilya ticaretinde de son 10 yılda 0,5 olan payımız bugün 2,1 seviyelerine çıktı."

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle de tasarımcılarla mobilya sektörünü bir araya getirerek tasarım kültürünün tabana yayılmasını hedeflediklerini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

Yarışmaya toplam 600 başvuru yapıldı. Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde ilk 10'a girenler ödüllendirildi. Profesyonel kategoride Alper Gündüz "Yo Table" tasarımıyla birinci oldu. Öğrenci kategorisinde ise Beyza Tunç ve Selin Yürekli "Morphi" adlı tasarımla birinciliğe layık görüldü.

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara plaket ve ödüller takdim edildi.

İzmir'de, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "5. Ezber Bozan Tasarım Yarışması"nın kazananlarına ödülleri verildi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, törende konuştu.