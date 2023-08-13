5 yıl satmam diyene ÖTV'siz araç kampanyası! Devletten ikinci el araç jesti yüzleri güldürecek!

Koronavirüs salgınının küresel etkisiyle sıfır araç fiyatlarının yükseldiği bir dönemde, Türkiye'de de bu durum belirgin bir şekilde hissedildi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, devletin araç fiyatlarına müdahale edeceğini ve fırsatçılara izin vermeyeceğini gösterdi.



ÖTV'SİZ ARAÇ SATIŞI





Bu çerçevede, 2. el araba ithalatının gündeme gelmesiyle beraber bir dizi önlem alındı. Araç stok sorununun çözümü için 2. el araç ithalatının düşünülmesi, devletin sıkı tedbirlerle istismarı engelleyeceğini vurguladı. Bu uygulama, hiç arabası olmayan bireyleri de kapsayacak şekilde planlandı ve satın alınan araçlarda 5 yıl boyunca satış yasağı getirileceği belirtildi.

Özellikle sıfır araç fiyatlarının yükselmesi sonrası, ÖTV'siz veya ÖTV indirimli satışların gündemde olduğu ifade edildi. Hükümet, 2024 yerel seçimleri öncesinde bu tür önlemleri hayata geçirebilir.

