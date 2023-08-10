50 bin TL ihtiyaç kredisini şimdi al, Kasım'da öde! O kişilere şartsız hemen verilecek

Müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kampanyaları son hızla sürüyor. Yapı Kredi Bankası müjdeyi verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAPI KREDİ'DEN 50 BİN TL MÜJDESİ

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Yapı Kredi Bankası 50 bin TL kredi fırsatını duyurdu. Başvuru yapan müşterilere özel faiz oranları ve üç ay erteleme fırsatı sunulacak. Yapı Kredi Bankası 50 bin TL kredi kampanyası için yüzde 3.88 faiz oranı uygulanacak ve 33 ay vade imkanı sunulacak.





Ağustos ayında geçerli olacak kampanya için taksitler Kasım ayında başlanacak. Yapı Kredi Bankası müşterileri nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 50 bin TL kredi imkanından faydalanabilecek ve 33 ay vade imkanı olan kredinin aylık taksit tutarı 3 bin 141 TL olacak.