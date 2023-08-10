  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Kredi

  4. 50 bin TL ihtiyaç kredisini şimdi al, Kasım'da öde! O kişilere şartsız hemen verilecek

50 bin TL ihtiyaç kredisini şimdi al, Kasım'da öde! O kişilere şartsız hemen verilecek

Yayınlanma:
50 bin TL ihtiyaç kredisini şimdi al, Kasım'da öde! O kişilere şartsız hemen verilecek
Nakit ihtiyacı olanlara Yapı Kredi müjdesi! Tam 50 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kampanyaları son hızla sürüyor. Yapı Kredi Bankası müjdeyi verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAPI KREDİ'DEN 50 BİN TL MÜJDESİ

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Yapı Kredi Bankası 50 bin TL kredi fırsatını duyurdu. Başvuru yapan müşterilere özel faiz oranları ve üç ay erteleme fırsatı sunulacak. Yapı Kredi Bankası 50 bin TL kredi kampanyası için yüzde 3.88 faiz oranı uygulanacak ve 33 ay vade imkanı sunulacak. 

yapı kredi bankası 50 bin tl kredi kampanyası başladı

Ağustos ayında geçerli olacak kampanya için taksitler Kasım ayında başlanacak. Yapı Kredi Bankası müşterileri nakit ihtiyaçlarını karşılamak için 50 bin TL kredi imkanından faydalanabilecek ve 33 ay vade imkanı olan kredinin aylık taksit tutarı 3 bin 141 TL olacak. 

Ekonomi
Parasını bunlara yatıranlar bir haftada ikiye katladı! İşte en çok kazandıran yatırım araçları
Parasını bunlara yatıranlar bir haftada ikiye katladı! İşte en çok kazandıran yatırım araçları
Emekli maaşı 7500 TL ve üzeri olanlara az önce duyuruldu! Maaş hesabınızı hemen kontrol edin
Emekli maaşı 7500 TL ve üzeri olanlara az önce duyuruldu! Maaş hesabınızı hemen kontrol edin
Uzman isim Merkez Bankası'nın dolar planını deşifre etti! Dolarda fırtına kopacak
Uzman isim Merkez Bankası'nın dolar planını deşifre etti! Dolarda fırtına kopacak
1-2-3 çocuğu olan ailelere 4.350 TL sosyal yardım! Başvurmayan hakkını kaybeder
1-2-3 çocuğu olan ailelere 4.350 TL sosyal yardım! Başvurmayan hakkını kaybeder
Emekli maaşı 7500-8500-10.000 TL olanlara müjde! O banka maaşa ek 15.000 TL hediye veriyor!
Emekli maaşı 7500-8500-10.000 TL olanlara müjde! O banka maaşa ek 15.000 TL hediye veriyor!
Acil para lazım diyenler Yapı Kredi'ye koşsun! 5 dakikada onaylı 20.000 TL kolay kredi veriyor
Acil para lazım diyenler Yapı Kredi'ye koşsun! 5 dakikada onaylı 20.000 TL kolay kredi veriyor
Aile Bakanlığı her haneye yardım dağıtacak! e-Devlet'ten başvuran 3.572 TL yardımı kapacak
Aile Bakanlığı her haneye yardım dağıtacak! e-Devlet'ten başvuran 3.572 TL yardımı kapacak