5G Yatırımları Hız Kazandı: Bakan Uraloğlu Açıklamalarda Bulundu

GSM Operatörleri 5G Yatırımlarını Artırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operatörlerin 5G teknolojisine geçiş için çalışmalarını hızlandırdığını duyurdu. Bakan, "Operatörlerin geçen yılın 9 ayındaki yatırımlarında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 57,8 artış gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, dijitalleşmenin tüm sektörler için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Hem üretimde hem de hizmet sektöründe teknolojinin sağladığı kolaylıkların iş süreçlerine entegrasyonunun zaruri olduğunu belirtti.

Uraloğlu, 2022'nin üçüncü çeyrek sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe toplam 444 işletmecinin faaliyet gösterdiğini, bu işletmelere verilen yetkilendirme sayısının ise 815 olduğunu açıkladı. Ayrıca, sabit telefon abonelerinin 9,2 milyon, mobil abonelerin ise 94,5 milyon olduğunu belirtti.

Mobil Abonelik ve Geniş Bant Verileri

Mobil yaygınlık oranının yüzde 110,7 olarak belirlendiğini dile getiren Uraloğlu, makineler arası iletişim (M2M) abone sayısının ve 0-9 yaş aralığındaki nüfus düşürüldüğünde bu oranın yüzde 115,6 olduğunu kaydetti. Geniş bant internet abone sayısının ise 96,43 milyon olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye'de 1 Nisan 2016'da başlatılan 4,5G hizmetinin Eylül 2024 itibarıyla abone sayısının 87,5 milyon olduğunu ancak bazı cihazların uyumsuzluğu nedeniyle aktif kullanıcı sayısının 72,5 milyon olduğunu açıkladı.

Bakan, bu yıl içinde gerçekleştirilecek olan 5G ihalesinin ardından, gelecek yıl yeni teknolojinin sunulmasının planlandığını vurguladı. Türk Telekom, Turkcell, TT Mobil ve Vodafone'un yatırımlarının, yıllık bazda 24 milyar 802 milyon 968 bin 481 liradan 39 milyar 147 milyon 839 bin 458 liraya yükseldiği belirtildi.

Fiber Altyapı ve İnternet Abonelik Artışı

Yatırımın önemli bir kısmının 588 bin kilometrelik fiber altyapıya yönlendirildiği açıklandı. İnternet abone sayılarında en yüksek artışın yüzde 30,2 ile kablosuz telsiz internette, onu yüzde 21,6 ile 'eve kadar fiber' aboneliğinin takip ettiği bildirildi.

Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da 5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının milli katkıyla tasarım ve üretim süreçlerinin hızlandırıldığı, kamu ve özel sektör temsilcileriyle işbirliği içinde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.