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6 Şubat Depremleri Sonrası Konut Satışları Hızla Artıyor

6 Şubat 2023 depremleri sonrası 11 ilde konut satışları, 2024'te yüzde 32,34 artarak 195 bin 106 adede ulaştı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:13
6 Şubat Depremleri Sonrası Konut Satışları Hızla Artıyor

6 Şubat Depremleri Sonrası Konut Satışlarında Dikkat Çeken Artış

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği 11 ilde konut satışları, 2024 yılı itibarıyla geçen yıla göre %32,34 artış göstererek 195 bin 106 rakamına ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, deprem sonrası afet bölgesi ilan edilen bu 11 kentteki konut hareketliliği dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçen Yıl Konut Satışları Ne Durumdaydı?

2023 yılında, depremin etkilediği 11 ilde toplam 147 bin 418 konut satışı gerçekleşmişti. 2024 yılında ise bu sayı, belirgin bir artışla 195 bin 106 olarak kaydedildi. Böylece, afet bölgelerindeki konut satışları, depremin yaşandığı 2023 yılına göre %32,34 oranında bir artış göstermiş oldu.

Kentlere Göre Konut Satış Artışları

Afet bölgesindeki kentlerde konut satışlarını en fazla artıran il, 56,7 oranı ile Adana oldu; bu ilde 2023 yılında 21 bin 143, 2024 yılında ise 33 bin 132 konut satıldı. Gaziantep'te, 2024'te 42 bin 467 konut satışı yapılırken, bu sayı bir önceki yıla göre %31,63 artış kaydetti.

Şanlıurfa, 32 bin 068 konut satışı ile Gaziantep'i takip ederken, Diyarbakır’da 25 bin 240 konut el değiştirdi. Hatay'da 13 bin 924, Malatya'da ise 8 bin 214 konut satışı gerçekleşti. Ayrıca, Kahramanmaraş’ta 11 bin 702, Elazığ’da 13 bin 052 ve Osmaniye’de 5 bin 758 konut satıldı.

Sadece Kilis’te Düşüş Yaşandı

Deprem bölgesinde konut satışlarında düşüş yaşanan tek il ise Kilis oldu. Bu ilde 2024 yılında geçen yıla göre %5,47 düşüşle 2 bin 744 konut satışı yapıldı.

Ayrıca, TÜİK'in konut satış istatistiklerine göre, depremzede vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üzerinden teslim edilen konutlar yer almıyor. Mevzuat gereği, bu konutlarla ilgili işlemler en az iki yıl sonra tapu kayıtlarına yansıyor.

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