60 ay vade imkanıyla sosyal tesis satışları başladı! Yetişen kapacak

Yeni bir işe adım atmak istiyorsanız, Emlak Yönetim harika bir satılık ilan fırsatını duyurdu. Paylaşılan detaylar doğrultusunda Ankara Pursaklar’da vatandaşlar uygun fiyat ve vade seçenekleriyle sosyal tesis sahibi olabilecekler. Sizler de farklı bir yatırıma adım atmak istiyorsanız, Emlak Yönetim ile tam fırsatı! İşte Emlak Yönetim’in duyurmuş olduğu avantajlı yatırımlık sosyal tesis imkanı…

1 ADET ÖZEL SOSYAL TESİS ALANI İÇİN 60 AY VADE İMKANI SUNULACAK

Emlak Yönetim, zaman zaman taşınmaz sahibi olmak isteyen vatandaşlara farklı farklı avantajlar sunmaya devam ediyor. Bu sefer sunduğu taşınmaz fırsatı ise Ankara Pursaklar’dan geldi. Ankara Pursaklar’da 1 adet özel sosyal tesis alanını açık arttırmayla satışa çıkaracağını duyurdu. Paylaşılan ilan doğrultusunda bu taşınmaz 60 ay vade imkanıyla satın alan vatandaşın olacak. Emlakmuzayede.com.tr üzerinde gerçekleşecek açık artırmayla, vatandaşlar yeni bir yatırım sahibi olma imkanını yakalayacaklar.





%25 PEŞİNAT ŞARTI MEVCUT

Emlak Yönetim tarafından satışa çıkartılan bu taşınmaz doğrultusunda, açık arttırmayı kazanan vatandaş %25 peşinat ödemesi sağlamak durumunda. %25 peşinat ödemesi sağlayamayacak vatandaşlar, açık arttırmaya katılma şartlarını karşılamıyor olarak nitelendirilecek. Emlakmuzayede.com.tr resmi sitesi üzerinden ise açık artırmaya son 11 gün kaldığı duyuruldu. Peki Ankara Pursaklar’da 1 adet özel sosyal tesis alanını açık arttırması ne zaman olacak? Saat kaçta ve nerde gerçekleşecek?

07 ŞUBAT’TA AÇIK ARTTIRMA YAPILACAK!

Ankara Pursaklar’da satışa çıkartılacak olan 1 adet özel sosyal tesis için açık arttırma tarihi 07.02.2024 olarak belirlendi. Açık arttırmaya yüz yüze katılmak isteyen katılımcılar; BİLKENT OTEL VE KONFERANS MERKEZİ ÇANKAYA/ ANKARA ya da TOKİ İSTANBUL HİZMET BİNASI KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL’da katılım sağlayabilecek. Açık arttırma sabah saat 10:00’da gerçekleşecek.

Açık Artırma toplantısına katılım sağlayacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM'in Halk Bankası A.Ş. Halkalı Şubesi nezdindeki TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02 IBAN no.lu hesabına Ankara Pursaklar'daki taşınmaz için 250.000 TL katılım teminatı yatırılması gerekiyor.