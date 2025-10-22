64. WFE Genel Kurulu İstanbul'da — Borsa İstanbul Ev Sahipliği

64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu İstanbul'da

Borsa İstanbul ev sahipliğinde başlayan toplantı, 21-23 Ekim 2025 tarihlerinde devam ediyor. Programa; Prof. Dr. Erişah Arıcan, Korkmaz Ergun, John Mckenzie, Halid El Hüssan, Carlson Tong, Loh Boon Chye ve çok sayıda yerli ve yabancı sermaye piyasası temsilcisi katıldı.

Açılışta vurgular

Programın açılış konuşmasını yapan Borsa İstanbul AŞ. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, küresel ortamın hızla değiştiğine ve teknolojide hızlı dönüşümler yaşandığına dikkat çekti. Ergun, bu değişimlerin sermaye piyasalarında hem risk hem de fırsat yarattığını belirtti ve Borsa İstanbul'un bu sorunları çözmedeki rolünü doğruladı.

Ergun'un sözleri: "Ortak görevimiz, kurumumuzun dayanıklılığını artırmak ve yatırımcı güvenini güçlü tutmaktır. Bugün, geleceğe dair içgörülerimizi, bilgilerimizi ve fikirlerimizi paylaşmak için bir araya geliyoruz."

Ergun işbirliği, ortaklıklar ve ortak projelerin önemini vurgulayarak, "İşbirlikçi yaklaşımımızla, küresel sermaye piyasalarının dönüşümünde aktif rol almaya hazırız. Bugünkü ev sahipliğimiz, ortak bir geleceğe olan güçlü bağlılığımızı da gösteriyor. Bu toplantının büyük bir başarı olmasını umuyorum. Yeni ortaklıklara ilham vermesini ve düzenlenmiş piyasaların büyümesini gerçekten ilerletmesini dilerim." dedi.

Panellerde öne çıkanlar

"Borsa Grupları Yeni Bir Döneme mi Giriyor?" başlıklı panelde WFE Başkanı John Mckenzie, teknoloji ve inovasyonun hızının kritik olduğunu vurguladı. Mckenzie, "Dolayısıyla bir kuruluş olarak düşündüğümüzde, en önemli veya kritik olarak ele aldığımız temalar, teknolojik değişikliklerin ne kadar hızlı gerçekleştiği ve yapay zeka tokenizasyonu gibi hem piyasayı desteklemek için kullanılma potansiyeli olan hem de yıkıcı olabilecek birçok şey açısından inovasyon ve inovasyon hızıdır." ifadelerini kullandı.

Mckenzie ayrıca özel ve halka açık piyasalar arasındaki etkileşim, yatırımcı zihniyetindeki değişim ve teknolojinin yarattığı farklı düzenleyici zorluklara dikkat çekti: "Şirketlerin daha uzun süre özel sektörde kalmasını kolaylaştıran ve dolayısıyla genel perakende yatırımcılarımızın katılımını engelleyen eşitsiz bir rekabet ortamı yaratmaya devam mı edeceğiz? Bunlar en fantastik bulduğumuz üç büyük tema."

Diğer konuşmacıların değerlendirmeleri

WFE Başkan Yardımcısı Halid El Hüssan, yapay zekanın blok zincirleri, piyasa operasyonları ve analitiği dönüştürdüğünü belirterek, "Teknoloji yetenekleri ve veri kullanımı, pazarımızı şekillendiren trendin temel unsurlarıdır." dedi. Hüssan, varlık tokenleştirme, otomasyon ve küresel para politikalarındaki ayrışmanın likidite ve piyasa aktivitesi üzerindeki etkilerine de değindi.

WFE Çalışma Komitesi Başkanı Carlson Tong, jeopolitik ve ekonomik zorlukların belirsizlik ve oynaklık yarattığını söyleyerek, risk yönetiminin önemine vurgu yaptı: "Tüm yumurtalarını tek sepete koymamak için risk yönetimi yapmaları gerekiyor. Yani, Çin ve Hong Kong da dahil olmak üzere Orta Doğu ve Asya'ya doğru bir fon akışı eğilimi açıkça görülüyor." Tong, Asya'nın büyüyen bir coğrafi konum olduğunu ve dünya genelindeki halka açık şirketlerin %55'inin Asya'da yer aldığını hatırlattı.

SGX Group İcra Kurulu Başkanı Loh Boon Chye ise emtia piyasalarına artan ilgiye işaret ederek, "Mali oyuncuların yanı sıra finansal oyuncuların da enflasyonun devam etmesi senaryosuyla başa çıkmak için emtia piyasalarına katılımında büyük bir artış gördük." değerlendirmesini yaptı.

Toplantının önemi

Her yıl yaklaşık 90 ülkeden 250 üst düzey temsilcinin katıldığı bu program, sermaye piyasalarının gelişimi ve sektörel çözümlerin tartışıldığı önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Etkinlikte küresel gelişmeler ve sektörün öncelikli konu başlıkları ele alınıyor.

Borsa İstanbul, WFE’nin 2021 ve 2024 genel kurullarında, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini temsilen, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğiyle iki dönem üç yıllığına WFE Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.

64. Dünya Borsalar Federasyonunun (WFE- World Federation of Exchanges) genel kurulu ve yıllık toplantısı, İstanbul’da Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde başladı. WFE Genel Müdürü Nandini Sukumar'ın yönettiği oturuma (solda), WFE Başkanı John Mckenzie (sol 2), WFE Başkan Yardımcısı Halid El Hüssan (sol 3), WFE Çalışma Komitesi Başkanı Carlson Tong (sağ 2) ve SGX Group İcra Kurulu Başkanı Loh Boon Chye (sağda) katılarak konuşma yaptı.