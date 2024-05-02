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65 yaş üzeri vatandaşlara son dakika duyuruldu! Hemen banka hesaplarını kontrol edin

Türkiye'de yaşlılara yönelik destek programının hayata geçirileceği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı duyuru ile kamuoyuna bildirildi. Bu yeni girişimle, yaşlı bireylerin toplum içindeki yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 02.05.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 19:36
65 yaş üzeri vatandaşlara son dakika duyuruldu! Hemen banka hesaplarını kontrol edin

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı son açıklamaya göre, yaşlı vatandaşlara yönelik yeni bir destek programının başlatılacağı müjdelendi. Bu program, yaşlıların sosyal refahını ve toplumdaki aktif katılımlarını artırmayı amaçlamaktadır.

Bakan Göktaş, Türkiye'deki yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının %10.2 olduğunu belirterek sözlerine başladı ve şunları ekledi: "aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürüyoruz. Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, evde bakım, gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yaşlılar ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürütüyoruz."

emekli

Türkiye'de yaşlı nüfusun refahını artırmaya yönelik önemli adımlar atılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılında yaşlı vatandaşlarımız için 11 milyon 278 bin lira bütçe ayrıldığını duyurdu. Geçtiğimiz 8 yıl içinde 45 milyon TL finansman desteği ile 42 belediyede yürütülen 74 projenin 128 bin 691 yaşlımıza ulaştığını belirten Bakan Göktaş, yaşlıların toplum içinde korunması ve desteklenmesine yönelik yeni projeler için YADES 2024 başvurularının başladığını ifade etti. Bakanlık, bu yılki YADES programı için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırmış durumda.

Bakan Göktaş, 65 yaş ve üzeri bireylerin refahını artırmak amacıyla ayrılan bütçeye dair şu ifadeleri kullandı: "8 yılda toplam 45 milyon TL finansman desteği sağladık. Bu kapsamda 8 yılda 42 belediyede yürütülen 74 projeyle 87 bin 987 hanede 128 bin 691 yaşlıya ulaştık. Yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2024 başvuruları ise başladı. Bakanlığımızca bu yıl YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdık" 

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