65 yaş üzeri yakını olanlar hemen başvursun! Ayda 7.445 TL devlet maaşı bağlanıyor

Türkiye'de yaşlı bireylerin refahını artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla sunulan çeşitli destekler ve hizmetler, toplumsal dayanışmanın bir ifadesi olarak büyük önem taşımaktadır. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, ücretsiz sağlık hizmetleri ve ulaşım avantajları gibi farklı alanlarda sunulan hizmetler yer almaktadır.,

HANGİ SOSYAL YARDIMLARDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ?





65 Yaş Aylığı: 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen aylık destek, yaşlı bireylerin yaşam koşullarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu aylık, memur maaş katsayısına göre belirlenen oranlarda artış gösterebilir. Gelir sınırları çerçevesinde belirlenen kriterlere göre, düşük gelirli bireylere bu destek sağlanmaktadır. Başvurular, e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilmektedir.

Evde Bakım Desteği: Bakıma ihtiyaç duyan yaşlıların aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmelerine olanak sağlayan evde bakım yardımı, engelli veya hasta kişilerin bakımına destek olmayı amaçlamaktadır. Bu destek, yüzde 50 engelli raporu bulunan ve bakım ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Gelir testine tabi tutulan başvuru sahipleri, belirlenen gelir sınırları içerisinde yer almalıdır. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla yapılabilmektedir.

Vefa Programı Desteği: Temel ihtiyaçları karşılamakta güçlük çeken yaşlı ve engelli bireylerin ev ve kişisel bakımlarına yönelik "Vefa Programı" adı altında destek sağlanmaktadır. Bu program, yaşlıların günlük yaşam aktivitelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Ücretsiz Ulaşım: 65 yaş ve üzeri bireyler için şehir içi toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulmaktadır. Bu uygulama, yaşlıların toplumsal yaşama daha aktif katılımlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Ücretsiz Sağlık Hizmetleri: Bakıma muhtaç yaşlı bireyler, evde sağlık hizmetleri alabilirler. Devlet, yaşlı veya engelli kişilere yönelik sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktadır.

Huzurevi ve Bakım Evi Hizmetleri: Maddi olanakları yetersiz olan yaşlı bireyler için huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakım hizmeti sunulmaktadır.

Yaşlılara yönelik sunulan bu destekler ve hizmetler, toplumun yaşlı nüfusuna daha iyi yaşam koşulları sunma amacını taşıyan önemli adımlardır. Bu destekler sayesinde yaşlı bireylerin sağlıklı, güvende ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri hedeflenmektedir.