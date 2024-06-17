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7 bankada hesabı olanlar hemen baksın! ATM'lerden para çekme işlemi sil baştan değişti

TAM ATM'lerini kullanarak kolaylıkla işlem yapabilirsiniz! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 17.06.2024 01:02
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 01:02
7 bankada hesabı olanlar hemen baksın! ATM'lerden para çekme işlemi sil baştan değişti

Türkiye'nin önde gelen kamu bankaları olan Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve katılım bankaları Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ile PTT, önemli bir adım atarak ATM hizmetlerini tek çatı altında topluyor. "Türkiye’nin ATM Merkezi (TAM)" sayesinde, müşteriler banka ayrımı gözetmeksizin herhangi bir TAM ATM’sinden kolaylıkla işlem yapabilecekler.

Platform, sadece para çekme ve yatırma işlemleri sunmakla kalmayıp, bakiye sorgulama ve diğer bankacılık işlemlerine de erişim sağlayacak. Bu yenilikçi adım, müşterilere bankacılık işlemlerini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirme imkanı sunarken, zaman ve mekan kısıtlamalarını ortadan kaldıracak.

Şu anda Türkiye genelinde 81 ilde 5.600 ATM ile hizmet veren TAM platformu, önümüzdeki dönemde bu sayıyı 19.000’e çıkarmayı hedefliyor. Bu genişleme, müşterilere daha geniş bir coğrafi erişim sağlarken, ATM'lerden alınan hizmet kalitesini de artıracak. Müşteriler artık her zamankinden daha fazla noktadan, kesintisiz ve güvenilir bir şekilde bankacılık hizmeti alabilecekler.

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Bu proje, Türkiye'nin kamu bankalarının müşteri memnuniyetini artırma ve bankacılık hizmetlerindeki etkinliği maksimize etme hedefine önemli bir katkı sağlayacak. "Türkiye’nin ATM Merkezi" olarak adlandırılan bu yeni yaklaşım, ülke genelinde finansal erişilebilirliği artırarak, herkes için daha inklüzif ve erişilebilir bir bankacılık deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Bu gelişme, Türkiye'de bankacılık sektöründe yeni bir çağın başlangıcı olarak değerlendirilirken, kamu bankalarının iş birliği ve teknolojiye adaptasyonuyla ülke ekonomisine sağladığı katkı da gözler önüne seriliyor.

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