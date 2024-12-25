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7 İlde 35 Taşınmaz Özelleştirilecek: Detaylar Açıklandı

7 ildeki toplam 35 taşınmazın özelleştirilmesi için karar alındı. Süreç 31 Aralık 2027'ye kadar tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:04
7 İlde 35 Taşınmaz Özelleştirilecek: Detaylar Açıklandı

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı olan toplam 35 taşınmaz Türkiye'nin 7 ilinde özelleştirilecek. Özelleştirme kapsamındaki iller; Adana, Antalya, İstanbul, Mersin, İzmir, Konya ve Muğla olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Özelleştirme süreci, 3'er taşınmaz Adana'nın Seyhan, Antalya'nın Serik, Mersin'in Silifke ve İstanbul'un Ümraniye ile Çatalca ilçelerindeki taşınmazlar için, 9 taşınmaz İzmir'in Aliağa ve Karaburun ilçelerinde, 13 taşınmaz ise Konya'nın Akşehir, Ereğli ve Meram ilçelerinde, 1 taşınmaz da Muğla'nın Bodrum ilçesinde olmak üzere belirlenmiştir.

Bu taşınmazlar; satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli gibi yöntemler kullanılarak özelleştirilecek. Ayrıca, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme hakkının verilmesi gibi hukuki tasarruf yöntemlerinden bir veya birkaçı da uygulanabilecek.

Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027'ye kadar tamamlanması planlanıyor.

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