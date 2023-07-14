7500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Müjde geliyor: Maaşlara 5 hane sürprizi

Emekli maaşı ile alakalı sorular gün geçtikçe merak konusu olurken 15.5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren açıklama geldi. Emekli maaşı zammı son dakika haberinde nefesler tutuldu. En düşük emekli maaşının 5 haneli olacağı yönündeki yorumlara karşılık tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.





EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşının 7.500 TL olması sonrasında yeni rakamlar gündeme geldi. 10 bin TL olup olmayacağı merak edilirken Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş açıklamalarda bulundu.

Emekli maaşlarında ki artışın asgari ücretteki zam ile doğru orantılı olacağı tahminler arasında yer aldı. Asgari ücrete yüzde 35'e yakın oranda zam yapılırken emekli maaşlarına ise yüzde 35 zam olacağı bekleniyor. Kurtuluş, en düşük emekli maaşının 10 bin TL olarak belirleneceğini ve diğerlerinin ise biraz daha yükseltilmesi gerektiği yönünde yorumlarda bulundu.