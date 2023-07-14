  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. 7500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Müjde geliyor: Maaşlara 5 hane sürprizi

7500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Müjde geliyor: Maaşlara 5 hane sürprizi

Yayınlanma:
7500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! Müjde geliyor: Maaşlara 5 hane sürprizi
Asgari ücrete gelen zam sonrasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam kesinleşirken gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber SSK, Bağkur ve emekli sandığı olan herkesin maaşı açıklandı. İşte detaylar...

Emekli maaşı ile alakalı sorular gün geçtikçe merak konusu olurken 15.5 milyon kişiyi yakından ilgilendiren açıklama geldi. Emekli maaşı zammı son dakika haberinde nefesler tutuldu. En düşük emekli maaşının 5 haneli olacağı yönündeki yorumlara karşılık tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

en düşük emekli mL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşının 7.500 TL olması sonrasında yeni rakamlar gündeme geldi. 10 bin TL olup olmayacağı merak edilirken Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş açıklamalarda bulundu.

Emekli maaşlarında ki artışın asgari ücretteki zam ile doğru orantılı olacağı tahminler arasında yer aldı. Asgari ücrete yüzde 35'e yakın oranda zam yapılırken emekli maaşlarına ise yüzde 35 zam olacağı bekleniyor. Kurtuluş, en düşük emekli maaşının 10 bin TL olarak belirleneceğini ve diğerlerinin ise biraz daha yükseltilmesi gerektiği yönünde yorumlarda bulundu. 

Ekonomi
Borçlu vatandaşlar dikkat! Müjdeli haber verildi: O tarihe kadar başvurular alınacak
Borçlu vatandaşlar dikkat! Müjdeli haber verildi: O tarihe kadar başvurular alınacak
Tarım Bakanlığı Çiftçilere Destek Ödemeleri Tarihini Açıkladı
Tarım Bakanlığı Çiftçilere Destek Ödemeleri Tarihini Açıkladı
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı: İşte yeni köprü ve otoyol ücretleri
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı: İşte yeni köprü ve otoyol ücretleri
Devlet desteklerine memur zammı sürprizi! 65 yaş, evde bakım aylığı, şehit ve gazi yakını maaşlarına dev zam
Devlet desteklerine memur zammı sürprizi! 65 yaş, evde bakım aylığı, şehit ve gazi yakını maaşlarına dev zam
Doları olanlar için kritik gün geldi: 12 Temmuz 2023 dolar, euro, sterlin fiyatları
Doları olanlar için kritik gün geldi: 12 Temmuz 2023 dolar, euro, sterlin fiyatları
Emekli zammında atlanan detay! SGK uzmanı açıkladı: Kimsenin aklına bile gelmemişti
Emekli zammında atlanan detay! SGK uzmanı açıkladı: Kimsenin aklına bile gelmemişti
e-Devlet'ten kontrol edin! 10-15 yıllık sigorta primi olana EYT piyangosu çıkacak
e-Devlet'ten kontrol edin! 10-15 yıllık sigorta primi olana EYT piyangosu çıkacak