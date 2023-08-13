7'den 70'e vatandaşlık maaşı yolda! Dar gelirliye ilaç gibi destek: Bakanlık duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara birçok farklı alanda maddi destek vermeye devam ediyor. Bu ödemelerden bütün vatandaşlar faydalanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İHTİYAÇ SAHİBİ HERKESE MADDİ DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve birçok kamu kurumu ihtiyaç sahibi vatandaşların maddi ihtiyaçlarının karşılanması için birçok farklı kategoride yardımlarını yapmaya devam ediyor. Bakanlık geçtiğimiz dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlara vatandaşlık maaşı başlayacağını duyurmuştu. Ekonomik anlamda zorluk yaşanan günlerde vatandaşlar vatandaşlık maaşı ile ilgili araştırmalarına hızla devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş önemli açıklamalar yaptı.





Bakan Göktaş vatandaşlık maaşı ile ilgili çalışmalarını hızla sürdüğünü söyledi. Bakanın açıklamalarına göre vatandaşlık maaşının aile bazlı olacağı ve yakın zamanda verilmeye başlanacağını söyledi. Bakanın açıklamalarına göre Aile Koruma Kalkanı programıyla birlikte ev hanımlarına da maddi anlamda destek sağlanacak. Kadınların iş bulma süreçleri yeni destekle birlikte kolaylaştırılacak ve kadınların iş istihdamı desteklenmiş olacak. Aynı zamanda bu çalışmalr kooperatiflerle birlikte yürütülecek.