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81 ildeki altın sahiplerine acil duyuru! Hemen elinizden çıkarın, yasaklanıyor

Bu uyarı bütün altın sahipleri için! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.04.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 12:37
81 ildeki altın sahiplerine acil duyuru! Hemen elinizden çıkarın, yasaklanıyor

Altın yatırımcıları çok şaşıracak! Bunu yapmak artık yasaklanıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN YATIRIMCILARINA YENİ HABER

Son dönemlerde yatırımcıların birikimlerini korumak için tercih ettiği güvenli liman altın piyasasında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz sene TL'de yaşanan değer kaybı sonrasında altın yüzde 78 oranında artış gösterdi. Artışlarla birlikte gram altın serbest piyasada 2 bin 500 TL seviyesini kırdı. Altın yükselişi devam ederken yatırımcıların da yüzü gülüyor ancak yatırımcıların kuyumcularda oluşturduğu yoğunluk dolandırıcılığı da beraberinde getiriyor. 

altın yatırımcılarına uyarılar

Dolandırıcılara karşı yapılan birçok önlem de alınmaya başlandı. Yatırımcıların son dönemde gözdesi olan kesme altın satışlarına artık son veriliyor. Kesme altın üstünde barkod ya da seri numarası olmadığı için sahte satışları da artabiliyor, bu sebeple yatırımcıların ve vatandaşın mağdur olmaması için kesme altın alım satımı ile ilgili sıkı tedbirler alınıyor. Paketli altın ürünlerinde de seri numarası ve üretici firma bilgileri yer alıyor, böyle durumlar sahtecilik ihtimalini azaltabiliyor. Bu sebeple yatırımcıların güvenir olan altınları tercih etmeleri söyleniyor. Kuyumcular müşterilerine bu konularla ilgili sık sık uyarı yapıyor. 

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