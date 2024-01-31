9 ilde yaşayan ucuz konutu kaptı! TOKİ'den hiç evi olmayana 2+1 3+1 konut fırsatı

Konut sahibi olma arzusunu taşıyan vatandaşlar için Türkiye Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kapsamlı bir kampanya başlatılıyor. Bu geniş çaplı kampanya kapsamında, 9 farklı ilde 3 binden fazla konut ve 97 iş yeri ihalesi gerçekleştirilecek. TOKİ, uygun fiyatlarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor.

Türkiye genelinde konut sahibi olma hayali kuran milyonlarca birey, TOKİ'nin düzenleyeceği konut ihalelerini büyük bir merakla bekliyor. Şubat ayında Ankara, Çankırı, Denizli, Giresun, İstanbul, Kayseri, Rize, Samsun ve Sivas illerinde toplamda 3.395 konut ve 97 iş yeri ihalesi gerçekleştirilecek. Bu ihaleler, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara büyük bir avantaj sunacak.





TOKİ'nin açıklamasına göre, Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleler kapsamında toplamda 9 ilde 12 farklı ihale düzenlenecek. Bu ihalelerde 3 bin 395 konutun yanı sıra 97 iş yeri ve dükkanın satışı gerçekleştirilecek. Bu ilde bulunan vatandaşlar, TOKİ'nin uygun fiyat politikası ile ev sahibi olma şansına sahip olacak.



Elbette, işte ihale tarihleri madde madde açıklamalarla:

2 Şubat: Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Akpınar Mahallesi'nde bulunan Rezerv Yapı Alanı ihaleye çıkacak.

6 Şubat: Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi'nde konumlanan Yenimahalle 3. Etap için ihale düzenlenecek.

6 Şubat: Denizli İli, Pamukkale İlçesi'nde yer alan Kocadere Mahallesi'nin 1. Etap ihale tarihi belirlendi.

6 Şubat: Denizli İli, Pamukkale İlçesi'nde bulunan Kocadere Mahallesi'nin 2. Etap ihalesi düzenlenecek.

8 Şubat: Giresun İli, Yağlıdere İlçesi'nde bulunan Merkez Mahallesi için ihaleye çıkılacak.

14 Şubat: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi'nde konumlanan Merkezefendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ihale tarihini belirledi.

15 Şubat: İstanbul İli, Tuzla İlçesi'nde yer alan Aydınlı Mahallesi'nde TOKİ tarafından ihale düzenlenecek.

19 Şubat: Kayseri İli, Tomarza İlçesi'nde yer alan 4. Mıntıka Mahallesi 3. Etap için ihale tarihi belirlendi.

22 Şubat: Rize İli, Merkez İlçesi'ne bağlı Kendirli Beldesi Düz Mahallesi ihaleye çıkacak.

23 Şubat: Samsun İli, İlkadım İlçesi'nde bulunan Kılıçdede Mahallesi ihale tarihi belirlendi.

23 Şubat: Sivas İli, Merkez İlçesi'nde yer alan Yapı Mahallesi için ihale düzenlenecek.

29 Şubat: Sivas İli, Yıldızeli İlçesi'nde yer alan Salihiye Mahallesi'nin 3. Etap ihale tarihi belirlendi.

Başvurular, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular kapsamında, alt gelir grupları, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile birlikte dul ve yetimler, engelli, emekli ve diğer başvuru sahipleri için farklı şartlar belirlenmiştir. Ev sahibi olmak isteyenler, TOKİ'nin açıklayacağı detayları takip ederek başvurularını gerçekleştirebilecekler. Bu büyük kampanya, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır.