DOLAR
41,25 -0,2%
EURO
48,42 -0,62%
ALTIN
4.746,87 -1,2%
BITCOIN
4.663.045,79 -2,44%

AA Finans Anketi: Ekonomistler TCMB'nin Eylül'de Faizi %41'e Çekmesini Bekliyor

AA Finans beklenti anketine göre ekonomistlerin medyan beklentisi, TCMB'nin 11 Eylül'de politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesi yönünde.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:03
AA Finans Anketi: Ekonomistler TCMB'nin Eylül'de Faizi %41'e Çekmesini Bekliyor

AA Finans anketi: Ekonomistler TCMB'nin eylülde faizi yüzde 41'e çekmesini bekliyor

26 ekonomistin katıldığı PPK beklentileri açıklandı

AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi sonuçlandı. Ankete 26 ekonomist katıldı.

Ekonomistlerin çoğunluğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Eylül Perşembe günü yapılacak toplantısında politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerden 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim öngördü. Beklenti anketinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oluştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak kaydedildi.

Hatırlatmak gerekirse Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD Ağustos: Tarım Dışı İstihdam Sadece 22 Bin, İşsizlik %4,3'e Yükseldi
2
ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin arttı, işsizlik %4,3'e çıktı
3
AA Finans Anketi: Ekonomistler TCMB'nin Eylül'de Faizi %41'e Çekmesini Bekliyor
4
Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali Bu Ay Yeni İşletmeciyle Yeniden Faaliyete Geçecek
5
TKDK Başkanı Antalyalı: IPARD ile Kırsalda 4 Milyar Avro, 105 Bin İstihdam
6
Trabzon'da Finansal Okuryazarlık Semineri: Kamu Personeline Eğitim
7
Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor — Çeyrek 7 bin 223, Cumhuriyet 28 bin 777

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire