AA Finans Anketi: Ekonomistler TCMB'nin Eylül'de Faizi %41'e Çekmesini Bekliyor

AA Finans anketi: Ekonomistler TCMB'nin eylülde faizi yüzde 41'e çekmesini bekliyor
26 ekonomistin katıldığı PPK beklentileri açıklandı
AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi sonuçlandı. Ankete 26 ekonomist katıldı.
Ekonomistlerin çoğunluğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 11 Eylül Perşembe günü yapılacak toplantısında politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.
Ankete katılan ekonomistlerden 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim öngördü. Beklenti anketinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde oluştu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olarak kaydedildi.
Hatırlatmak gerekirse Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti.