AA Finans'ın Eylül PPK Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketinin sonuçları açıklandı. Anket, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklentileri yansıtıyor.

Ekonomistlerin Faiz Beklentileri

Bu anket, 15 ekonomistin katılımı ile yapıldı ve katılımcıların tamamı, Merkez Bankası'nın politika faizini %50 seviyesinde tutacağı tahmininde bulundu.

Yıl Sonu Beklentileri

Ekonomistlerin, yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması %46,65 olarak hesaplandı. Katılımcılardan iki kişi yıl sonunda faiz oranının %50’de kalacağını öngörürken, diğerleri ise %47,5, %46,5 ve %45 olmak üzere daha düşük oranlar bekliyor.

Geçtiğimiz Ayın PPK Toplantısı

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi %50 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Bu durum, ekonomistlerin beklentilerinin doğruluğunu bir kez daha ortaya koyuyor.