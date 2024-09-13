AA Finans'ın Eylül PPK Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

Eylül ayında TCMB'nin politika faizinin sabit kalması bekleniyor. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 50 üzerinde yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:55
AA Finans'ın Eylül PPK Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketinin sonuçları açıklandı. Anket, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklentileri yansıtıyor.

Ekonomistlerin Faiz Beklentileri

Bu anket, 15 ekonomistin katılımı ile yapıldı ve katılımcıların tamamı, Merkez Bankası'nın politika faizini %50 seviyesinde tutacağı tahmininde bulundu.

Yıl Sonu Beklentileri

Ekonomistlerin, yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması %46,65 olarak hesaplandı. Katılımcılardan iki kişi yıl sonunda faiz oranının %50’de kalacağını öngörürken, diğerleri ise %47,5, %46,5 ve %45 olmak üzere daha düşük oranlar bekliyor.

Geçtiğimiz Ayın PPK Toplantısı

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi %50 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Bu durum, ekonomistlerin beklentilerinin doğruluğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fındık Alımında Yeni Dönem: TMO Genel Müdürü Güldal'dan Açıklamalar
2
Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 824 Bin Lira
3
TMO 2024 Çeltik Alım Fiyatlarını Açıkladı
4
Sıfır otomobile o tarihte okkalı zam geliyor! Hızlı olmayan yandı
5
AA Finans'ın Eylül PPK Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı
6
Sıfır araba alacaklara sıfır faizli Ford! O modelde büyük indirim kampanyası başladı

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı