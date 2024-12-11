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AB, 7 Yeni Yapay Zeka Fabrikası Kuruyor

Almanya, İtalya, İspanya ve diğer ülkelerde toplam 7 yapay zeka fabrikası kurulacak. 1,5 milyar avroluk yatırımla Avrupa'nın inovasyonu artırılacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:16
AB, 7 Yeni Yapay Zeka Fabrikası Kuruyor

AB, 7 Ülkede Yapay Zeka Fabrikaları Kuracak

Avrupa Birliği (AB), yapay zeka alanındaki girişimlerini güçlendirmek amacıyla Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Finlandiya, İsveç ve Lüksemburg'da 7 yeni yapay zeka fabrikası kuracağını açıkladı.

Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklığı

Lüksemburg merkezli Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi (Euro HPC), bu fabrikaların, Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojilerini geliştirmek için oluşturulacağını duyurdu. Yapay zeka fabrikalarının, 2025-2026 döneminde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Yatırım ve Fonlama

Fabikaların kurulumu için toplamda 1,5 milyar avro tutarında bir yatırım yapılacak. Bu kaynakların yarısının AB’nin Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa programlarından sağlanacağı belirtildi.

Ağ ve İşbirliği

İspanya'daki Barselona Süper Bilgisayar Merkezi BSC AIF, İtalya'daki Bologna Tecnopolo IT4LIA, Finlandiya’daki Kajaani CSC LUMI AIF, Lüksemburg'daki LuxProvide Meluxina-AI, İsveç'teki Linköping Üniversitesi MIMER, Almanya’daki Stuttgart Üniversitesi HammerHAI ve Yunanistan’daki Atina GRNET Pharos bu fabrikalara ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin Rolü

Ayrıca, açıklamada Türkiye, Portekiz ve Romanya'nın Barselona’daki BSC AIF’e katıldığı ifade edildi. Türkiye, 2019 yılında Euro HPC Ortak Girişimi'ne katılmıştı.

Bu girişimle, Avrupa'nın yapay zeka alanındaki kapasitesinin artması bekleniyor. Yeni fabrikaların, inovasyonu desteklemesi ve bölgenin dijital dönüşümüne katkıda bulunması hedefleniyor.

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