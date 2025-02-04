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AB, ABD ile Zorlu Müzakere Sürecine Hazırlanıyor

AB, çıkarlarını korumak amacıyla ABD ile zorlu müzakerelere hazırlanıyor. Von der Leyen, ekonomik araçların kullanımının arttığını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:49
AB, ABD ile Zorlu Müzakere Sürecine Hazırlanıyor

AB, ABD ile Zorlu Müzakere Sürecine Hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin çıkarlarını korumak için ABD ile zorlu bir müzakere sürecine hazır olduğunu duyurdu.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, yeni dönemde yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve tarifeler gibi ekonomik araçlarının kullanımının arttığını belirtti ve "Son birkaç günde olayların ne kadar hızlı tırmanabileceğini bir kez daha gördük." dedi.

Avrupa Ekonomisini Koruyacak

"Avrupa, ekonomisini ve güvenliğini koruyacak." diyen von der Leyen, ABD ile Avrupa arasında güçlü bağların bulunduğunu ifade etti. Dünyada hiçbir ekonominin AB ve ABD kadar ileri düzeyde entegre olmadığını vurguladı.

AB ve ABD'nin dünya genelindeki mal ve hizmet ticaretinin yaklaşık %30'unu, küresel GSYH'nın ise %40'ından fazlasını temsil ettiğini hatırlatan von der Leyen, "Şu an birinci önceliğimiz, çıkarlarımızın birleştiği birçok alanda çalışmak" açıklamasında bulundu.

Kritik Tedarik ve Ortak Çalışma İmkanları

Von der Leyen, kritik tedarik zincirlerinden yeni ortaya çıkan teknolojilere kadar pek çok alanda birlikte çalışma imkanı olduğunun altını çizdi. "Mümkün olan yerlerde çözümler üretmek ve daha güçlü bir ortaklığın temellerini atmak istiyoruz." dedi.

"Gerektiğinde zorlu müzakerelere hazır olacağız." diyerek, AB'nin kendi çıkarlarını her zaman koruyacağını belirten von der Leyen, müzakerelerin zorlu geçeceğinin sinyallerini verdi.

Trump'ın Ek Tarife Uygulamaları

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen ürünlere tarife getirme söylemlerini, göreve başladıktan hemen sonra hayata geçirmişti. Trump, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata %25, Çin'den gelen ithalata ise %10 ek gümrük vergisi uygulamıştı.

Trump, "AB çizgiyi aştı. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var." diyerek, AB'ye de yeni tarife uygulanacağını belirtmişti.

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