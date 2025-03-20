AB, ABD Tarifelerine Misillemeyi Nisan'a Kadar Erteledi

AB, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme önlemlerini Nisan ortasına kadar erteledi. Müzakerelere zaman tanındı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:27
AB, ABD Tarifelerine Misillemeyi Nisan'a Kadar Erteledi

AB'den ABD Tarifelerine Yanıt Sürecinde Gecikme

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine karşı koymayı planladığı önlemleri müzakerelere zaman tanımak amacıyla nisan ortasına kadar erteledi. Bu stratejik hamle, her iki taraf arasında sürdürülen ticari sorunların çözüm sürecinin daha sağlıklı ilerlemesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AB Komisyonu Üyesi Sefcovic'in Açıklamaları

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesinde yaptığı konuşmada, AB'nin ABD çelik ve alüminyum tariflerine karşı geliştirdiği iki farklı önlem setinin zamanlamasını uyumlu hale getirmek için üye ülkelerle görüşme yapacaklarını duyurdu. Bu bağlamda, ABD tarafıyla müzakereler için de zaman kazandıracaklarını belirtti.

Olası Anlaşmazlık Durumunda Yeni Tarifeler

Sefcovic, eğer taraflar arasında bir anlaşma sağlanamazsa, AB'nin ABD yönetiminin 2 Nisan'da devreye alacağı yeni karşılıklı tarifeleri dikkate alarak yanıtlarını yeniden düzenleyeceğini açıkladı. Bu yaklaşımla, AB'nin "sert, orantılı, sağlam ve iyi ayarlanmış" bir karşılık verebileceği ifade edildi.

ABD'nin Çelik ve Alüminyum Tarifeleri

ABD, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 oranındaki tarifelerini 12 Mart'ta yürürlüğe soktu. Bu tarihte, AB'nin de ABD'ye karşı 26 milyar avroluk karşı önlem uygulayacağına dair açıklama yapıldı. AB'nin getireceği gümrük vergilerinin ise 1 ve 13 Nisan tarihlerinde iki aşamada yürürlüğe girmesi planlandı.

Misilleme Ürünleri Listesi

AB, misilleme gümrük vergilerine tabi tutulabilecek ABD ürünlerinin yer aldığı bir liste de yayımladı. Toplam 99 sayfadan oluşan bu listede, et, tavuk, hindi, süt, krema, kuruyemiş, kahve, meyve, sebze, alkollü içecekler, sakız, elektronik sigara, Amerikan yaşam tarzıyla özdeşleşmiş viski, giysi, el aletleri, makineler ve motosiklet gibi birçok ürün bulunmaktadır.

ABD Başkanı'nın Uyarısı

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde üretilen viskilere getirilen %50 gümrük vergisi kısa sürede kaldırılmazsa, AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere %200 gümrük vergisi uygulanacağı konusunda uyarıda bulundu.

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