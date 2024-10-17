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AB Ağustosta 1,7 Milyar Avro Dış Ticaret Açığı Verdi

Avrupa Birliği, ağustos ayında 1,7 milyar avro dış ticaret açığı yaşadı, ihracat ve ithalat rakamları düştü.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:39
AB Ağustosta 1,7 Milyar Avro Dış Ticaret Açığı Verdi

AB Dış Ticaret Rakamları Ağustosta Açık Verdi

Avrupa Birliği (AB), ağustos ayında 1,7 milyar avro dış ticaret açığı bildirdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, AB ve Avro Bölgesi'nde ticaret rakamları dikkat çekici düşüşler gösterdi.

İhracat ve İthalat Rakamları

AB'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %1,8 azalarak 195,5 milyar avro oldu. İthalat ise %0,8 oranında gerileyerek 197,2 milyar avro olarak kayıtlara geçti. Bu durumu değerlendirildiğinde, AB genelinde ciddi bir ticaret açığı gözlemleniyor.

Avro Bölgesi Durumu

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, 2023'ün ağustos ayına göre %2,4 düşüşle 216,7 milyar avro, ithalat ise %2,3 azalışla 212,1 milyar avro olarak gerçekleşti. Neticede, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası 4,6 milyar avro olarak kaydedildi.

Ana Ticaret Partnerleri

AB ülkelerine en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler arasında; ABD 42 milyar avro ile ilk sırada yer alırken, İngiltere 25,4 milyar avro, Çin 15,8 milyar avro, İsviçre 13,5 milyar avro ve Türkiye de 8,3 milyar avro ile devam etti.

Öte yandan, AB'ye en fazla ihracat yapan ülkeler arasında ise Çin 45,5 milyar avro, ABD 26,6 milyar avro, İngiltere 12,9 milyar avro, İsviçre 9,3 milyar avro, Norveç 8 milyar avro ve Türkiye 7,5 milyar avro ile öne çıkıyor.

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