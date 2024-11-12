AB, Apple'a Coğrafi Engellemeleri Kaldırma Çağrısında Bulundu

AB'den Apple'a Sert Uyarı

Avrupa Birliği (AB), Apple'ın App Store, Apple Arcade, Müzik, iTunes Store, Kitaplar ve Podcast gibi hizmetlerinde coğrafi engelleme uygulamasını kaldırmasını istedi.

AB Komisyonu ve üye ülke otoritelerini bir araya getiren Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı, Apple Medya Hizmetleri'nin Avrupa'da uygulanmakta olan yasaklı coğrafi engellemelerle ilgili bilgilendirildiğini duyurdu. Açıklamada, Apple hizmetlerinde çevrim içi erişim, ödeme yöntemleri ve indirme işlemlerinde Avrupa tüketicilerine ikamet yerlerine göre hukuka aykırı bir ayrımcılık yapıldığı belirtildi.

Apple'a Zaman Tanındı

AB kuralları gereğince, müşterilerin farklı bir üye ülkeden mal ve hizmet satın alma taleplerinde uyruk, ikametgah veya kuruluş yeri temelinde haksız ayrımcılık yapılmaması gerektiğinin altı çizildi. Apple, tespit edilen sorunlu coğrafi engellemeleri düzeltmek için bir ay içinde taahhütlerini sunmak zorunda. Aksi halde, yaptırımlar ile karşılaşabileceği kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.