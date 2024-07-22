AB, Belçika'nın Nükleer Reaktör Süre Uzatma Girişimini Soruşturuyor

AB'den Belçika'ya Soruşturma

Avrupa Birliği (AB), Belçika'nın iki önemli nükleer reaktörünün süre uzatma girişimi üzerine resmi bir soruşturma başlattı. Belçika hükümeti, Doel 4 ve Tihange 3 nükleer reaktörlerinin faaliyetlerini on yıl daha uzatmayı planlıyor.

Kamu Desteği ve Soruşturmanın Sebepleri

AB Komisyonu, belirtilen reaktörler için sağlanması hedeflenen kamu desteğinin, AB düzenlemelerine uygun olup olmadığını incelemek amacıyla bu soruşturmayı yürütüyor. Bu iki reaktör, toplamda 2 gigavatlık bir kapasiteye sahip olup, %89,8'i Engie'ye ait Electrabel ve %10,2'si EDF'nin yan kuruluşu Luminus tarafından işletilmektedir.

Elektrik Arz Güvenliği ve Karbon Emisyonları

Açıklamalara göre, bu önlemin amacı, Belçika’nın elektrik arz güvenliğini sağlamak ve karbon salınımını azaltmaktır. Belçika, Engie ile iş birliği yaparak finansman ve gerekli yatırımlar için yaklaşık 2 milyar avro tutarında bir kaynak yaratmayı planlıyor.

Nükleer Atık Yönetimi ve Gelecek Yasal Düzenlemeler

Ayrıca, nükleer atıkların uzun vadeli depolanması ve nihai bertarafı konusundaki yükümlülüklerin, 15 milyar avro karşılığında Electrabel'den Belçika devletine devredileceği ifade edildi. Gelecekteki yasal değişiklikler karşısında da koruma sağlanacağı kaydedildi.

AB Kurallarına Uygunluk ve Rekabetin Korunması

Komisyon düzenlemeleri, kamu desteklerinin sadece rekabete zarar vermemesi ve kamu yararına uygun durumlarda sağlanabileceğini belirtiyor. Soruşturmanın sonucunda AB, gerekirse Belçika’ya sağlanan kamu desteklerinin geri alınmasına karar verebilir.

Belçika'nın Enerji Planları ve Gelişmeler

Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşından önce nükleer enerji santrallerinin 2025’te kapatılmasını planlamıştı; ancak enerji krizinin etkileri doğrultusunda bu planları gözden geçirerek, Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet sürelerini 10 yıl daha uzatma kararı aldı.