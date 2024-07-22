Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AB, Belçika'nın Nükleer Reaktör Süre Uzatma Girişimini Soruşturuyor

Belçika'nın nükleer reaktör süre uzatma planı, Avrupa Birliği tarafından detaylı bir soruşturma sürecine alındı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:47
AB, Belçika'nın Nükleer Reaktör Süre Uzatma Girişimini Soruşturuyor

AB'den Belçika'ya Soruşturma

Avrupa Birliği (AB), Belçika'nın iki önemli nükleer reaktörünün süre uzatma girişimi üzerine resmi bir soruşturma başlattı. Belçika hükümeti, Doel 4 ve Tihange 3 nükleer reaktörlerinin faaliyetlerini on yıl daha uzatmayı planlıyor.

Kamu Desteği ve Soruşturmanın Sebepleri

AB Komisyonu, belirtilen reaktörler için sağlanması hedeflenen kamu desteğinin, AB düzenlemelerine uygun olup olmadığını incelemek amacıyla bu soruşturmayı yürütüyor. Bu iki reaktör, toplamda 2 gigavatlık bir kapasiteye sahip olup, %89,8'i Engie'ye ait Electrabel ve %10,2'si EDF'nin yan kuruluşu Luminus tarafından işletilmektedir.

Elektrik Arz Güvenliği ve Karbon Emisyonları

Açıklamalara göre, bu önlemin amacı, Belçika’nın elektrik arz güvenliğini sağlamak ve karbon salınımını azaltmaktır. Belçika, Engie ile iş birliği yaparak finansman ve gerekli yatırımlar için yaklaşık 2 milyar avro tutarında bir kaynak yaratmayı planlıyor.

Nükleer Atık Yönetimi ve Gelecek Yasal Düzenlemeler

Ayrıca, nükleer atıkların uzun vadeli depolanması ve nihai bertarafı konusundaki yükümlülüklerin, 15 milyar avro karşılığında Electrabel'den Belçika devletine devredileceği ifade edildi. Gelecekteki yasal değişiklikler karşısında da koruma sağlanacağı kaydedildi.

AB Kurallarına Uygunluk ve Rekabetin Korunması

Komisyon düzenlemeleri, kamu desteklerinin sadece rekabete zarar vermemesi ve kamu yararına uygun durumlarda sağlanabileceğini belirtiyor. Soruşturmanın sonucunda AB, gerekirse Belçika’ya sağlanan kamu desteklerinin geri alınmasına karar verebilir.

Belçika'nın Enerji Planları ve Gelişmeler

Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşından önce nükleer enerji santrallerinin 2025’te kapatılmasını planlamıştı; ancak enerji krizinin etkileri doğrultusunda bu planları gözden geçirerek, Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet sürelerini 10 yıl daha uzatma kararı aldı.

İLGİLİ HABERLER

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor