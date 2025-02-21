AB, Belçika'nın Nükleer Reaktörlerinin Faaliyet Süresini Uzatmayı Onayladı

Belçika'nın Nükleer Enerji Stratejisinde Önemli Adım

Avrupa Birliği (AB), Belçika'nın iki nükleer reaktörünün faaliyet sürelerini uzatmak amacıyla kamu desteği sağlamasını onayladı. AB Komisyonu, Belçika'nın Doel 4 ve Tihange 3 nükleer reaktörlerinin ömrünü 10 yıl uzatmayı planladığını açıkladı.

Kamu Desteği Uygun Bulundu

Komisyon, Belçika'nın toplam kapasitesi 2 gigavat olan bu nükleer reaktörlerinin ömrünü uzatma planının AB kurallarına uygun olduğunu belirtti. Bu süreçte, Belçika devleti ile Engie'ye bağlı Electrabel şirketinin ortak bir girişim kuracağı ve bu girişimin iki reaktörün %89,8 hissesine sahip olacağı kaydedildi. Geriye kalan %10,2'lik hisse Luminus şirketinde bulunacak.

Finansman Yapısı ve Risk Paylaşımı

Ayrıca, Belçika'nın bu oluşuma yönelik yapısal düzenlemeler hazırlayarak kredi ve nakit akışı sağlayacak mali destekler vereceği duyuruldu. Electrabel'in nükleer atık ve kullanılmış yakıtla ilgili yükümlülüklerini 15 milyar avro karşılığında Belçika devletine devredeceği belirtildi. Nükleer alanda olası yasal değişikliklere karşı risk paylaşımı ve hukuki koruma sağlanacağı vurgulandı.

Belçika'nın Enerji Planları

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemeleri ile ilgili yetkilendirilmesi, AB Komisyonu'nun görev alanına girmektedir. Üyeler, kamu desteklemelerini rekabete zarar vermeden ve kamu yararına uygun koşullarda kullanabiliyor. Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin 2025 yılında kapatılması için plan hazırlamıştı. Ancak, enerji krizi ile birlikte, Belçika en son inşa edilen Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar verdi.

Bir diğer gelişme olarak, Belçika'da bu ay başında göreve gelen hükümetin, yeni nükleer santraller inşa ederek elektrik üretim kapasitesini iki kat artırmayı hedeflediği açıklandı.