AB, Çin Üretimi Elektrikli Araçlara Ek Vergi Uyguluyor

AB, Çin Yapımı Elektrikli Araçlara Ek Gümrük Vergisi Getirdi

Avrupa Birliği (AB), Çin'de üretilen elektrikli otomobillere %35,3'e varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. AB Komisyonu, bu kararın arkasında, Çin'deki elektrikli otomobil üretim sürecinin haksız sübvansiyonlardan yararlandığının tespit edilmesi olduğunu belirtti.

Kararın Detayları

Yapılan açıklamada, bu ek vergilerin AB Resmi Gazetesinde yayımlandıktan bir gün sonra yürürlüğe gireceği ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) normları çerçevesinde uyumlu bir çözüm arayışının sürdüğü ifade edildi. Tesla tarafından üretilen Çin menşeli modeller %7,8; BYD %17; Geely ise %18,8 oranında ek vergi ile karşılaşacak. Ayrıca, soruşturmada işbirliği yapan diğer üreticilere %20,7, işbirliği yapmayan SAIC gibi firmalara ise %35,3 oranında ek vergi uygulanacak. 4 Temmuz'dan itibaren uygulanan geçici vergilerin tahsil edilmeyeceği belirtildi.

Pazar Üzerindeki Etkiler

Son yıllarda Avrupa pazarında Çinli elektrikli otomobillerin payı hızla artmaktaydı ve düşük fiyatlı, sübvanse edilmiş araçlar rakiplerini sollamaktaydı. Geçmişte %10 oranında vergi uygulanan bu araçların toplam vergi oranı, yeni oranların eklenmesiyle birlikte %45,3'ü bulacak.

Bu yeni vergi düzenlemesi, 30 Ekim 2023'te AB Resmi Gazetesinde yayımlanması ve 31 Ekim 2023 itibarıyla tahsil edilmeye başlanması planlanıyor.