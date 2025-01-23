AB'de Güneş Enerjisi, Elektrik Üretiminde Kömürü Geçti

AB'nin Elektrik Üretiminde Dönüm Noktası

Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı 2024'te ilk kez kömürü geride bıraktı. Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in yayımladığı Avrupa Elektrik Değerlendirmesi raporuna göre, AB'nin elektrik sektörü Avrupa Yeşil Anlaşması ile önemli bir dönüşüm geçiriyor.

Güneş ve Rüzgar Enerjisi Üstünlüğü

Geçen yıl güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 11 olarak belirlenirken, kömürdeki düşüş dikkat çekici: %10’un altına inerek ilk kez bu seviyeyi gördü. Rüzgar enerjisinin payı %17, doğal gazın ise %16 seviyesinde gerçekleşti.

Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Hızlanıyor

Güneş enerjisindeki hızlı büyüme ve hidroelektrik üretiminin toparlanması, AB’nin geçen yıl elektriğinin %47'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamasına yardımcı oldu. Fosil yakıtların toplam payı ise %29 olarak hesaplandı.

Artık Kömürsüz Yüzde 50

Rapora göre, AB ülkelerinin yarısı elektrik üretiminde kömür kullanımını %5'in altına çekti. Kömür, 2019'da AB'nin en büyük üçüncü elektrik üretim kaynağı olmasına rağmen, bu durumla karşı karşıya kalması dikkat çekici. Doğal gazdan üretilen elektrik miktarı ise üst üste beşinci yıl düşüş yaşıyor.

Büyük Tasarruf Sağlandı

Ember, son beş yıldaki yeni rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi ile 59 milyar dolarlık fosil yakıt ithalatından kurtulma sağlandığını belirtti. Ember Kıdemli Analisti ve raporun başyazarı Chris Rosslowe, rüzgar enerjisine yönelik bölgesel zorluklar nedeniyle teslimatın hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Gelecek İçin Umut Verici Başarılar

Rosslowe, son beş yıl içinde elde edilen başarıların gelecekte güven oluşturması gerektiğini söylerken, 2030’a kadar rüzgar enerjisi kurulumlarının mevcut seviyelerin iki katına çıkması gerektiğinin altını çizdi.