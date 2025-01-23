DOLAR
35,65 -0,03%
EURO
37,16 -0,21%
ALTIN
3.156,92 0,02%
BITCOIN
3.667.702,65 1,43%

AB'de Güneş Enerjisi, Elektrik Üretiminde Kömürü Geçti

2024'te AB'nin elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı %11'e ulaştırarak kömürü geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 08:47
AB'de Güneş Enerjisi, Elektrik Üretiminde Kömürü Geçti

AB'nin Elektrik Üretiminde Dönüm Noktası

Avrupa Birliği'nin (AB) elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı 2024'te ilk kez kömürü geride bıraktı. Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in yayımladığı Avrupa Elektrik Değerlendirmesi raporuna göre, AB'nin elektrik sektörü Avrupa Yeşil Anlaşması ile önemli bir dönüşüm geçiriyor.

Güneş ve Rüzgar Enerjisi Üstünlüğü

Geçen yıl güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 11 olarak belirlenirken, kömürdeki düşüş dikkat çekici: %10’un altına inerek ilk kez bu seviyeyi gördü. Rüzgar enerjisinin payı %17, doğal gazın ise %16 seviyesinde gerçekleşti.

Yenilenebilir Enerjiye Geçiş Hızlanıyor

Güneş enerjisindeki hızlı büyüme ve hidroelektrik üretiminin toparlanması, AB’nin geçen yıl elektriğinin %47'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamasına yardımcı oldu. Fosil yakıtların toplam payı ise %29 olarak hesaplandı.

Artık Kömürsüz Yüzde 50

Rapora göre, AB ülkelerinin yarısı elektrik üretiminde kömür kullanımını %5'in altına çekti. Kömür, 2019'da AB'nin en büyük üçüncü elektrik üretim kaynağı olmasına rağmen, bu durumla karşı karşıya kalması dikkat çekici. Doğal gazdan üretilen elektrik miktarı ise üst üste beşinci yıl düşüş yaşıyor.

Büyük Tasarruf Sağlandı

Ember, son beş yıldaki yeni rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi ile 59 milyar dolarlık fosil yakıt ithalatından kurtulma sağlandığını belirtti. Ember Kıdemli Analisti ve raporun başyazarı Chris Rosslowe, rüzgar enerjisine yönelik bölgesel zorluklar nedeniyle teslimatın hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Gelecek İçin Umut Verici Başarılar

Rosslowe, son beş yıl içinde elde edilen başarıların gelecekte güven oluşturması gerektiğini söylerken, 2030’a kadar rüzgar enerjisi kurulumlarının mevcut seviyelerin iki katına çıkması gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?
2
Ticaret Bakanlığı 2024'te 91,6 Milyar Lira Ceza Uyguladı
3
SEDDK Başkanı Davut Menteş, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
4
Yurt İçi Piyasalar TCMB'nin Faiz Kararını Bekliyor
5
H2DER Başkanı Yusuf Günay, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı
6
TİGEM, 3 Safkan Arap Aygırı Satın Alacak
7
TCMB Günlük Döviz Kurları: 15.30'da Belirlenen Kurlar

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor