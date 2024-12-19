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AB'de Kasım Ayında Yeni Otomobil Satışları Düşüşte

AB'de yeni otomobil satışları kasımda %1,9 azalarak 869 bin 816'ya geriledi, elektrikli modellerin payı %55,8 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:23
AB'de Kasım Ayında Yeni Otomobil Satışları Düşüşte

AB'de Otomobil Satışları Kasım'da Geriledi

Avrupa Birliği (AB) pazarında, kasım ayında yeni otomobil satışı geçen yılın aynı ayına göre %1,9 azalarak 869 bin 816 adede gerildi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu durumu belgeleyen yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Satış Payları ve Modeller

Buna göre, AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin payları şu şekilde belirlendi:

  • %33,2 hibrit
  • %30,6 benzinli
  • %15 elektrikli
  • %10,6 dizel
  • %7,6 fişli (Plug-In) hibrit
  • %3 diğer yakıt türleri kullanıyor

Özellikle elektrikli otomobil satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre %9,5 gerileyerek 130 bin 757 adede ulaştı. Bunun yanında, tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı ise %55,8 olarak tespit edildi.

Ülkelerin Satış Performansı

Yeni otomobil satışları, kasım ayında Fransa’da %12,7, İtalya’da %10,8 ve Almanya’da %0,5 azalma gösterirken, İspanya %6,4 oranında bir artış yaşadı.

Yılın İlk On Bir Ayı Satışları

Ocak-kasım döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 artış göstererek 9 milyon 726 bin 49 adede ulaştı. Üreticilere göre, kasım ayında AB’de en fazla yeni otomobil satışı 242 bin 194 araçla Volkswagen Grubu tarafından yapılırken, Stellantis Grubu 124 bin 188 otomobil ile ikinci sırada yer aldı.

Renault Grubu ise 101 bin 347 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu 73 bin 308 yeni otomobille dördüncü sırayı aldı.

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