AB'de Saatlik İşgücü Maliyeti 2025 2. Çeyrekte %4 Arttı

Eurostat verilerine göre AB'de saatlik işgücü maliyeti 2025 ikinci çeyrekte yıllık %4 arttı; Bulgaristan, Macaristan ve Romanya en yüksek artışı yaşadı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:35
Eurostat: AB'de saatlik işgücü maliyeti 2025 2. çeyrekte yıllık %4 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verileri, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede saatlik işgücü maliyetinin 2025 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 yükseldiğini gösterdi.

Sektörlere ve bölgelere göre artış

Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artış kaydetti. AB ortalaması olan %4 artış sektörel bazda farklılık gösterdi: sanayi sektörü %3,9, inşaat sektörü %4,8 ve hizmet sektörü %4,6 oranında yükseldi.

Ülke bazında en yüksek artışlar

Ülkeler arasında en yüksek yıllık artış %13,4 ile Bulgaristan’da görülürken, bunu %11 ile Macaristan ve %10,4 ile Romanya izledi.

Büyük ekonomilerdeki değişimler ise şöyle gerçekleşti: Almanyada %3,8, Fransada %1,4, İtalya ve İspanyada ise %3,4 artış kaydedildi.

Eurostat verileri, ücret ve diğer işgücü maliyetlerindeki bu yıllık artışın Avrupa çapında sektörler ve ülkeler arasında belirgin farklılıklar barındırdığını ortaya koyuyor.

