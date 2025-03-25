AB'de Yeni Otomobil Satışları Şubatta Düşüş Gösterdi

AB Pazarında Şubat Ayında Yeni Otomobil Satışları Düştü

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,4 oranında bir düşüşle 853 bin 670 adete geriledi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan verilere göre, bu rakam 2024'ün şubat ayına göre de yeni otomobil tescilindeki olumsuz bir durumu ortaya koyuyor.

Daha Fazla Hibrit ve Elektrikli Araç Tercihi

AB ülkelerinde satılan yeni otomobillerin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: %35,6 hibrit, %28,6 benzinli, %15,4 elektrikli, %9,4 dizel ve %7,4 fişli (Plug-In) hibrit araçlar. Diğer yakıt türlerine sahip araçların payı ise %3,5 olarak belirlendi.

Özellikle elektrikli otomobil satışları, şubatta geçen yıla göre %23,7 artarak 131 bin 275 adede ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı ise %58,4 oldu.

Ülke Bazında Satış Değişimleri

Yeni otomobil satışları açısından öne çıkan ülkeler arasında Almanya'da %6,4, İtalya'da %6,2 ve Fransa'da %0,7 oranında düşüşler gözlemlenirken, İspanya'da %11 oranında bir artış yaşandı. Ocak-şubat döneminde toplam satışlar ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3 azalarak 1 milyon 685 bin 640 adete düştü.

Otomobil Üreticileri Arasında Rekabet

Otomotiv üreticileri arasında şubat ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını gerçekleştiren Volkswagen Grubu, 232 bin 169 araç satışı yaptı. Bunu Stellantis Grubu takip etti; bu grup, Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markalarıyla birlikte 144 bin 205 otomobil sattı. Renault Grubu, 102 bin 68 yeni otomobille üçüncü sırada, Toyota Grubu ise 65 bin 688 ile dördüncü oldu.